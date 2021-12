Tommaso Zorzi una furia contro il GF Vip 6 “Ci sono …”

0 SHARES Condividi Tweet

Si sta parlando del Grande fratello vip 6 in questi giorni, soprattutto dopo l’uscita di scena di Alex Belli. L’attore è stato squalificato dal gioco, dopo che ha infranto le regole anti-Covid, correndo tra le braccia della moglie Delia Duran. Ad ogni modo, sembra che si sia tanto parlato di lui e del modo in cui è uscito di scena ed anche di come ha trattato Soleil poco prima della sua uscita. Nella serata di ieri, a parlare e commentare quanto accaduto è stato Tommaso Zorzi. L’ex vincitore sembra aver parlato all’interno di Facciamo finta che, un programma condotto da Maurizio Costanzo e da Carlotta Quadri e che va in onda su R101. I suoi commenti sono stati parecchio pungenti. Ma cosa ha dichiarato?

Grande fratello vip 6, Tommaso Zorzi parla di questa nuova edizione del reality

Come abbiamo avuto modo di anticipare, sembra proprio che nelle scorse ore, il vincitore della scorsa edizione del reality abbia voluto esprimere il suo punto di vista su ciò che sta accadendo in casa in quest’ultimo periodo. “Ti parlo da ex concorrente di reality e trovo che il reality nella sua accezione più pura sia un bellissimo esperimento, un esperimento che ha senso fare. Sto notando però che da un pò di anni a questa parte la gente entra nei reality sempre con un secondo fine, con delle storie già scritte e di questo ne risente poi fortemente il programma. Per esempio, nell’ultimo Grande fratello mi dispiace perchè c’è gente che potrebbe fare davvero bene, ma si prescrive delle situazioni che sono palesemente artefatte“. Questo il commento di Tommaso, che molto probabilmente parla di tutta questa storia tra Alex Belli e Soleil Sorge.

L’intervento di Maurizio Costanzo, la battuta su “Soleil”

A quel punto sarebbe intervenuto Maurizio Costanzo, dicendo “A Taormina, dove è lei adesso, c’è Soleil?”. Ovviamente è stata una battuta quella del marito di Maria De FIlippi, che è stata immediatamente colta dall’influencer che non ha perso tempo nel rispondere.

Il chiaro riferimento di Tommaso a ciò che sta accadendo in casa

“C’è sole, per fortuna non c’è Soleil. Anche quelle robe li. Io trovo che ci sono delle scene che uno deve anche avere un pelo sullo stomaco così, perchè fingere e prendere per il culo tutti quelli che ti permettono di essere li lo trovo davvero becero. Io lo guardo perchè voglio vedere fino a che punto arrivano“. Queste ancora le parole di Tommaso che certamente ha fatto riferimento a tutto quello che è accaduto tra l’attore e l’influencer.