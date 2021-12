Maurizio Costanzo senza freni su Alessandro Gassmann: “E’ sbagliato …”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandro Gassman, figlio del grandissimo Vittorio in questi giorni è in tv, su Rai 1, con la fiction Un professore. Su di lui ha dato il suo parere Maurizio Costanzo.

Maurizio Costanzo su Alessandro Gassmann: “Sbagliato fare confronti con il padre”

Alessandro Gassmann, in questi giorni è in tv e precisamente su Rai 1 con la fiction Un professore nel ruolo di Dante, appunto un professore che è profondamente innamorato dei suoi alunni.

La fiction è seguitissima e una lettrice di Nuovo Tv ha scritto nella rubrica che Maurizio Costanzo cura all’interno del settimanale chiedendo un suo parere ed esternando il proprio.

La lettrice ha sostenuto che è difficile fare un paragone tra Alessandro Gassmann attore e suo padre Vittorio. Maurizio Costanzo, a questa affermazione, ha risposto così:

“Ritengo che sia sbagliato fare confronti tra lui e il padre. Questo vale per loro e per tutti i figli d’arte. Il fatto di avere lo stesso dna non vuol dire essere due persone identiche, soprattutto per capacità e qualità”.

Poi Costanzo ha anche aggiunto che Gassman è: “Molto bravo … Alessandro è molto bravo e, come dice lei, lo ha dimostrato in questa fiction di Rai1 dove recita con un’altra ottima attrice, quale è appunto Francesca Cavallin”.

Paolo Conticini: “Avrei voluto un professore come Dante”

Paolo Conticini, che nella fiction Un professore è Ettore, ha raccontato: “A scuola sono sempre stato un asino. Ma forse, proprio per compensare, nella mia vita da attore ho fatto prima sette serie di Provaci ancora prof e ora questa fiction dove interpreto Ettore, un ristoratore. Mi sarebbe piaciuto incontrare un professore come quello che Alessandro Gassmann interpreta su Rai1″.

E poi ha anche aggiunto: “Nelle materie artistiche me la cavavo. Per questo a 28 anni ho ripreso il liceo artistico e mi sono diplomato.

Poi a parlare è stata anche Elisa Cocco che dà il volto a Laura, la più brava della classe che è innamorata di Simone interpretato da Nicolas Maupas.

Elisa Cocco ha detto: “I momenti difficili, tosti, mentre giravo, non sono stati pochi. Quello più coinvolgente, che ha richiesto massimo impegno, è stato ad esempio quando ho dovuto piangere davanti a tutti”.

E poi di Alessandro Gassmann ha detto: “Alessandro Gassmann mi ha messa a mio agio con un bel sorriso. E poi mi ha dato il primo di tanti consigli, non temere nulla”.