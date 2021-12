Oggi è un altro giorno, Serena Bortone non riesce a ricordare il nome di un ospite, momenti di grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Oggi è un altro giorno il programma condotto da Serena Bortone che ha un seguito di pubblico molto importante.

In puntata c’è stato un momento di imbarazzo quando la Bortone non è riuscita a ricordare il nome di un ospite che doveva presentare. Vediamo cosa è accaduto.

Serena Bortone fa una gaffe: non riesce a ricordare il nome dell’ospite che deve presentare

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Oggi è un altro giorno e ospiti erano i Dik Dik, gruppo famosissimo e amatissimo fin dagli anni 60.

In studio c’era il gruppo al completo e Serena Bortone era pronta per intervistarli ma facendo le presentazioni, non è riuscita a ricordare il nome di uno dei componenti il gruppo e così, un po’ per giustificarsi, un po’ per smorzare l’imbarazzo che era palpabile, ha detto: “La vita è faticosa per le donne che non hanno niente di scritto davanti”.

E così la tensione si è alleggerita e la Bortone è potuta andare avanti con la trasmissione.

I Dik Dik dichiarano che sono stati: “Raccomandati dal Papa”

I Dik Dik si sono molto raccontati e gli aneddoti che hanno snocciolato sono stati davvero tanti e tutti molto interessanti e divertenti. Ma uno su tutti ha colpito sia la Bortone che il pubblico a casa e cioè quello che hanno svelato, forse per la prima volta, proprio nel salotto di Oggi è un altro giorno.

I Dik Dik hanno detto: “Il cardinale Montini, poi diventato Paolo VI, ci ha scritto una raccomandazione in cui sottolineava che eravamo bravi ragazzi. La curia acquistava dalla Ricordi gli organi e allora per ricambiare ci hanno chiamato. Dopo due provini ci hanno preso”.

Poi, i Dik Dik hanno anche ricordato Lucio Battisti e di lui hanno detto che: “ … era una persona complessa e timida”.

Qualche giorno fa la Bortone si era resa protagonista di un’altra gaffe questa volta con la maestra di ballo di Memo Remigi a Ballando con le stelle, Maria Ermachkova che, entrata in studio non aveva trovato una sedia per lei e aveva detto, con grande imbarazzo: “Dove vado?” ma la Bortone non aveva neanche sentito questa domanda ed era andata avanti con il programma fino a quando la ballerina ha chiesto: “Lo sgabello?”.