Ilary Blasi diretta su Fabrizio Corona e poi interviene la mamma che ghiaccia Corona

Qualche giorno fa Fabrizio Corona, ospite a Peppy Night Fest su Canale 21 ha parlato a ruota libera di diversi personaggi televisivi e tra questi anche di Ilary Blasi con la quale c’è un conto in sospeso da quando Corona, circa 20 anni fa, pochi giorni prima del matrimonio di Francesco Totti con la Blasi fece uscire la notizia che lui l’aveva tradita con Flavia Vento, all’epoca molto famosa per far parte di un programma condotto da Teo Mammuccari.

E così Corona, appena ha avuto l’occasione, si è vendicato della Blasi che durante una puntata del Grande fratello vip in un’edizione che lei conduceva, lo massacrò sulla storia, a detta della Blasi inventata del tradimento fatta uscire poco prima del matrimonio con lei che era anche, tra l’altro anche incinta.

Fabrizio Corona contro Ilary Blasi

Forse, Fabrizio Corona non le ha mai perdonato quella brutta figura che gli fece fare in tv davanti a milioni di telespettatori e così, in occasione di un‘ospitata a Peppy Night Fest su Canale 21 ha detto così: “La differenza tra me e tutti gli altri personaggi dello spettacolo è questa. Se vado in qualsiasi trasmissione, se viene chiunque dello spettacolo, io so dirti davvero chi è, da dove viene e perché. Questo è il mio mestiere”.

E poi: “Questi personaggi li ho inventati tutti io. La Gregoraci? L’ho fatta fidanzare io con Briatore. Ilary Blasi? A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nuda“.

E poi su Nina Moric, Belen e Asia Argento ha detto: “Sono tutte e tre ancora innamorate di me” mentre su Lele Mora: “professionalmente non vale niente”.….

La risposta di Ilary Blasi

Ilary Blasi è stata raggiunta da Valerio Staffelli che le ha consegnato il Tapiro per le dichiarazioni di Corona e lei ha reagito, simpaticamente, dicendo: “Fabrizio Corona? Forse si è innamorato di me” E poi ancora: “Penso che a questo punto Fabrizio sia innamorato di me: la verità è che mi ama e mi vuole conquistare, ma dovrebbe farmi una dichiarazione d’amore più carina, magari ci penso…”.

Poi la Blasi, in presenza di Staffelli ha telefonato alla mamma Daniela che, dalle affermazioni di Corona era stata anche coinvolta perché, a detta di Corona, avrebbe portato i books fotografici della figlia appena sedicenne e ha controbattuto: “Io Corona non l’ho mai visto in vita mia“.