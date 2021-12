Romina Power al veleno contro Selvaggia Lucarelli che le risponde e la asfalta

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli è, certamente, una donna che attacca molto spesso chiunque non le vada a genio per un comportamento, per una frase, per un atteggiamento. Ma è anche vero che è anche lei che spesso subisce attacchi, a volte anche esagerati. Vediamo cosa è accaduto e da chi, soprattutto, è stata attaccata.

Romina Power durissima contro Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli, che fa parte della giuria di Ballando con le stelle insieme a Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e a Carolyn Smith che ricopre il ruolo di presidente di giuria, ha giudicato quest’anno anche Albano che si è presentato nelle vesti di concorrente anche se poi, per un infortunio occorso alla sua ballerina, si è ritirato per permetterle di ritornare, il prima possibile, in forma.

Qualche giorno fa sui social Selvaggia Lucarelli è stata attaccata da Romina Power che ha scritto per lei un post davvero molto duro.

La ex moglie di Albano ha scritto così a corredo di una foto che ritraeva Albano a Balando con le stelle: «Last night Lucarelli was very cheeky and disprectful with you… Silly woman».

Il post era in inglese ma la traduzione è: «L’altra sera la Lucarelli è stata davvero sfacciata e irrispettosa con te… Donna stupida».

E’ poco chiaro il motivo di questa risentimento perché, in realtà, la Lucarelli non aveva in alcun modo attaccato Albano ma si era limitato solo ad uno scambio di battute sul look.

Infatti, Albano rivolgendosi alla Lucarelli aveva detto: «Selvaggia, sembri meno selvaggia con quei capelli» e lei: «Ti piacevo di più in versione Romina».

La risposta di Selvaggia Lucarelli all’attacco di Romina Power

Selvaggia Lucarelli, come è nel suo stile, non ha esitato un attimo a commentare il post di Romina Power e ha scritto così: “Sfacciata, irrispettosa e stupida… Addirittura! Deve essere la gelosia», prendendola in giro.

La Lucarelli poi, parlando con i suoi follower, ha messo in evidenza come si usino spesso due pesi e due misure, infatti ha spiegato che quando Lilli Gruber ha chiesto ad un suo ospite se si fosse vaccinato non è accaduto nulla quando l’ha chiesto lei a Mietta il web e non solo, l’ha massacrata: “La Gruber chiede a un ospite se è vaccinato ed è ok, io lo chiedo a Mietta e una settimana di polemiche con giudizi osceni di colleghi annessi…”.