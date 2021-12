Greggio e Iacchetti massacrano Signorini, bufera sui due comici

0 SHARES Condividi Tweet

E’ accaduto qualcosa di imprevedibile a Striscia la notizia, il noto tg satirico che va in onda tutti i giorni su Canale 5 nella fascia pre-serale. A finire tra l’altro nella polemica sembra siano stati i due conduttori del momento, ovvero Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Ma cosa è accaduto? Perchè i due conduttori, tra l’altro i più amati di sempre sono finiti al centro delle polemica? Sembra che i due siano finiti direttamente ai primi posti dei Nuovi Mostri, la rubrica del Tg satirico. Il motivo è piuttosto semplice e stiamo per svelarvelo.

Striscia la notizia, i due conduttori finisco al centro delle polemiche

Ebbene si, sembra proprio che i due conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti siano finiti al centro delle polemiche. I due si sarebbero scambiati dei baci piuttosto passionali e lo hanno fatto durante il collegamento con il Tg5. Sembra che i due abbiano deciso di scambiarsi questi baci, dopo che Alfonso Signorini ha mandato in onda il bacio piuttosto infuocato che Soleil e Alex Belli si sono scambiati, durante il collegamento con la giornalista Elena Guarnieri.

I due conduttori si baciano e finiscono nella rubrica a I Nuovi mostri

Durante la messa in onda del servizio, sarebbe intervenuto proprio Ezio Greggio il quale avrebbe detto” Al primo posto ci siamo io e il signor Enzino, che durante il collegamento col Tg5 come i ragazzi del GfVip dice che ci giuriamo amore eterno”. “Eccoli, guarda guarda“, avrebbe aggiunto la giornalista, parole alle quali Ezio ha replicato dicendo “Il nostro bacio vale molto di più”, lanciando anche una frecciatina ad Alfonso Signorini. Poi Ezio sarebbe andato giù in modo ancora più pesante dicendo “Siamo pronti a entrare nella casa? A Striscia abbiano già dato la nuova numerosa risposta”.

Anche Luciana Littizzetto finisce a I Nuovi mostri

Ma ad essere protagonisti di questa rubrica di Striscia non sono stati solo i due conduttori, ma anche Luciana Littizzetto, a Che tempo che fa. Pare che nell’ultima puntata, la spalla destra di Fazio Fazio abbia mostrato proprio al conduttore delle decorazioni natalizie che sono sembrate piuttosto particolari.”Le luminarie di Natale, se sono belle, scaldano il cuore. Ma se sono un poco un poco urfide… ti schiantano una malinconia dentro che ti gela il cuore“. Queste le parole della comica di Torino, mentre nel frattempo comparivano sul grande scherzo in studio delle palme addobbate. “Diciamo agli assessori che se tu metti le luci nel tronco e poi anche nelle foglie, l’immagine è un po’ equivoca“. Sembra infatti che l’immagine sia risultata parecchio ambigua.