All together now, irrompe una persona sul palco e lascia tutti a bocca aperta

All together now, è andata in onda nella serata di ieri l’ultima puntata del programma condotto da Michelle Hunziker. E’ stata una puntata davvero ricca di colpi di scena e di forti emozioni. Oltre ad essere stato decretato il vincitore di questa edizione del programma, sembra ci sia stata una improvvisa irruzione sul palco ed una proposta di matrimonio che ha emozionato tutti i presenti in studio ed ovviamente anche i telespettatori a casa. Ma cerchiamo di capire cosa è realmente accaduto.

All together now, chi ha trionfato in questa edizione

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, a trionfare in questa edizione del programma è stato Giacomo Voli, il quale si è aggiudicato un premio di 100 mila euro. Ovviamente il vincitore si è anche aggiudicato la possibilità di poter registrare una cover con R101. Ebbene si, il 35enne grazie al suo abile talento è riuscito a conquistare tutti, convincendo anche il Muro ed ovviamente i giudici del programma.

Giacomo Voli, è lui il vincitore del programma

E’ riuscito così ad arrivare fino in fondo, battendo Vincenzo Cantiello. Ma non finisce qui, visto che nel corso dell’ultima puntata è stato anche assegnato un altro premio, ovvero il Windtre, del valore di 15mila euro. Questo è stato assegnato a Michelle Perera. A consegnare il premio è stato Tommaso Vitale, il direttore marketing dell’azienda che ha anche motivato questo premio dicendo “Ha iniziato il suo percorso in salita, ha avuto problemi con il Muro, ma poi ha saputo reagire”. Immediata la risposta della cantante che ovviamente è apparsa piuttosto emozionata.“Non me lo aspettavo, grazie. Cosa farò con questi 15mila euro? Sicuramente ci pago l’affitto“.

Proposta di matrimonio in diretta tv, emozione in studio

Ad ogni modo, nel corso della puntata ci sarebbe stato un altro momento molto emozionante. Quale? Ci riferiamo al momento prima del duello finale, quando è entrato in studio il fidanzato di Carola Campagna, che l’ha raggiunta sul palco. Incredula e molto emozionata la cantante avrebbe chiesto al fidanzato “Ma cosa ci fai qui?”. Il ragazzo a quel punto si sarebbe inginocchiato e mostrato l’anello alla sua fidanzata dicendole “Mi vuoi sposare?”. Ovviamente dopo lo stupore iniziale, la giovane avrebbe detto di si, abbracciando il suo fidanzato. Tanta l’emozione in studio, anche da parte dei giudici, felici di aver condiviso questo momento insieme a loro.