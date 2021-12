Verissimo, Silvia Toffanin umilia Alex Belli, momenti di grandissimo imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

La scorsa domenica 19 dicembre Alex Belli e la moglie Delia Duran sono stati ospiti di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. Ebbene, sembra proprio che ad un certo punto dell’intervista, la conduttrice abbia voluto mettere i puntini sulle i. Silvia non avrebbe perso occasione per far capire il suo punto di vista su tutta la vicenda. Infatti, il pensiero di Silvia su Alex, su Delia e su questo triangolo amoroso con Soleil Sorge è apparso piuttosto chiaro. Ma cerchiamo di capire effettivamente che cosa è accaduto nello studio di Verissimo.

Alex Belli e la moglie Delia Duran a Verissimo

Silvia Toffanin nel suo studio di Verissimo la scorsa domenica ha ospitato Alex Belli e la moglie Delia Duran. L’attore è stato recluso all’interno della casa più spiata d’Italia per ben 3 mesi e pare che in tutte queste settimane abbia stretto un rapporto davvero speciale con Soleil Sorge. In molti sembra che non abbiano visto di buon occhio questo rapporto, in primis la moglie Delia che però adesso sembra aver perdonato Alex. Silvia Toffanin durante l’intervista ha fatto ben intendere di non credere all’onestà di Alex e Delia e pare che abbia messo in dubbio proprio Alex ed il suo rapporto con Soleil.

Delia perdona Alex e parla del rapporto del marito con Soleil Sorge

E’ stato proprio quando Delia ha confessato di aver perdonato ALex per il suo “tradimento”, che Silvia ha espresso il suo pensiero pronunciando una frase che di certo non ha lasciato adito a nessun’altra interpretazione. “Per me in questi 3 mesi ha vissuto in una bolla e non è riuscito a trattenersi. Lui ha detto tutta la verità, so che è un uomo e l’essere umano può anche sbagliare. Mi dispiace dirlo, so che non mi ha portato rispetto perché si è lasciato andare troppo. Io gli ho detto la mia e gli ho detto ‘ti perdono“. Queste le parole di Delia.“Nell’alchimia, due artisti possono amare in modi diversi“.

La reazione inaspettata di Silvia Toffanin

Queste ancora le parole della Duran che hanno in qualche modo fatto scattare la reazione della Toffanin la quale non è riuscita a rimanere in silenzio. “Due artisti, scusa, con tutto il rispetto, i grandi artisti sono altri. Artisti no”. A quel punto però, Delia avrebbe continuato sottolineando come tra Alex e Soleil ci fosse solo amicizia.“A volte stando lontani dalla nostra vita privati ti porta alla confusione, a fraintendere alcuni comportamenti. Io sono caduta in questa situazione dove non ero più io, lui ovviamente voleva cercare di dire che la nostra complicità va al di là di qualsiasi gioco. A volte essere troppo naturale tende a farsi fraintendere. Come io ho frainteso che il suo atteggiamento con Soleil era solo un’amicizia“. Queste le parole della Duran.

L’affondo di Silvia Toffanin

Anche in questo caso, la Toffanin non è potuta rimanere in silenzio ed avrebbe aggiunto “Abbiamo visto tutti Alex con Soleil, sotto le coperte. C’era qualcosa”. A queste parole di Silvia, Alex avrebbe risposto che “l’essere eclettici, gitani” li ha portati a comportarsi così visto che anche Soleil ha fuori un fidanzato. Anche in questo caso la conduttrice avrebbe detto la sua.“Cioè voi vi siete presi una bella vacanza dai vostri fidanzati e mogli?, “Si usa così adesso? Oppure eravate un po’ tutti d’accordo?“. Queste le parole della Toffanin che ha fatto così ben intendere di aver pensato che fosse tutto una recita.“Rispetto a questa incertezza, se c’è un copione scritto, io sono entrato lì dentro con l’ultimo dei miei obiettivi il fare una storia d’amore, e ho vissuto a 360 gradi qualsiasi cosa volevo vivere“. Queste le parole di Alex. E su Soleil, Delia l’avrebbe definita una donna falsa, incoerente e non rispettosa ed ha aggiunto che secondo lei avrebbe recitato solo una parte. A quel punto la conduttrice avrebbe detto “Qua è una gara a chi recita meglio, sinceramente. Siete furbetti”.