Gf Vip, Signorini alla Bruganelli: «Stai zitta!» e lei va via dallo studio, poi dietro le quinte fuori di sé …

Ieri è andata in onda un’altra puntata de “Il grande fratello vip” dove, oltre alle dinamiche dei concorrenti e fra i concorrenti, abbiamo assistito anche ad uno scontro, molto acceso, tra Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli. Dopo lo scontro, i social si sono scatenati e il popolo del web, a stragrande maggioranza, ha condannato Signorini per come ha trattato la Bruganelli. Ma vediamo cosa è successo anche per quanto riguarda il dietro le quinte che non si è visto e che è stato svelato dal giornalista Giuseppe Candela.

Alfonso Signorini a Sonia Bruganelli: “Stai zitta!”

Ieri, in puntata, si parlava di Alex Belli anche con Alex Belli e Sonia Bruganelli voleva esprimere la sua opinione, infatti, ha iniziato con il dire: «Io pensavo che Alex ci tenesse al rapporto con Soleil, invece ci sta raccontando…».

A quel punto, Belli con toni duri l’ha bloccata e le ha detto: «Non mi fate raccontare cose che non esistono, state costruendo voi uno show». Sonia stava per controbattere ma si è intromesso Alfonso Signorini che alla Bruganelli ha detto usando toni durissimi che non ammettevano repliche: «Adesso basta, come ti ho dato la parola te la tolgo, tu non sei qua, se ti dico parla, parli se ti dico basta è basta».

Poi è stata mandata la pubblicità e, al rientro in studio, Sonia Bruganelli non c’era più.

Quando è rientrata, dopo circa 40 minuti, Alfonso Signorini le ha chiesto la sua opinione e la Bruganelli, al veleno, gli ha risposto: «Se mi dai la parola parlo». Ma il pubblico era dalla sua parte e le ha gridato «Sonia, Sonia!» e Signorini, con tono sarcastico, ha detto: «Povera Sonia, le ho tolto la parola…» ma la Bruganelli che appariva ancora molto fredda ha risposto: «Non mi ha dato fastidio che mi hai tolto la parola ma il modo. Quello è stato sbagliato» e Signorini: «Da persone intelligenti la risolveremo dopo nella pubblicità».

Cosa è accaduto dietro le quinte

Quando Sonia Bruganelli è andata via Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia ha scritto sui social così: “Mi dicono clima rovente. Tensioni dietro le quinte. Stanno provando a convincere la Bruganelli a rientrare ma lei per ora si rifiuta”.

E poi anche l’Agent Beast ha scritto: “Finalmente una vera dinamica! Sonia è nera ha lasciato lo studio, gli autori hanno provato a trattenerla e farla calmare ma non ha voluto sentire ragioni“.