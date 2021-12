Grande Fratello Vip, Alex Belli umilia Aldo Montano: “L’unica cosa che Sai fare è …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri al Grande fratello vip è tornato in studio, come ospite, con Alfonso Signorini, Alex Belli dopo essere stato eliminato per aver violato la distanza di sicurezza dalla moglie durante la scorsa puntata. Alex Belli, che è stato duramente attaccato dai concorrenti che sono ancora in casa, ha ancora il dente avvelenato contro Aldo Montano con il quale in casa è arrivato quasi alle mani.

Infatti, sui social, i due se ne sono dette di tutti i colori.

Alex Belli umilia Aldo Montano: “L’unica cosa che Sai fare è usare le mani”

Alex Belli e Aldo Montano sono entrambi fuori dalla casa del grande fratello vip ma sui social continuano a dirsene di tuti i colori.

Aldo Montano in una diretta ha detto su Alex Belli: “Se è tutto finto ed ha inscenato la cosa con la moglie è una cosa orribile perché ha preso in giro tutti noi della casa del GF Vip e voi come spettatori. Se fosse tutto vero è ancora, forse, più grave, perché così facendo, da uomo ha mancato terribilmente di rispetto alla propria donna e anche ad un’amicizia o amore che stava nascendo all’interno della casa con Sole. In entrambi i casi credo che sia stata una brutta figura“.

Alex Belli su Twitter gli ha risposto: “Giudicate, criticate, prendente posizioni. La Verità è una sola che con il mio essere fuori dagli schemi vi ha dato da parlare” Anche a te Aldo Montano che nel momento che ti ho fatto uscire fuori allo scoperto, l’unica cosa che sai fare è usare le Mani. Shhhh!!!”

Alessandro Basciano una furia contro Alex Belli: “Invece di parlare di me, pensa a tua moglie”

Non è solo Aldo Montano ad intervenire contro Alex Belli perchè in questo suo percorso l’attore di Cento vetrine si è attirato molte antipatie.

Alessandro Basciano, che dentro la casa è molto vicino a Soleil e pare che questo stia molto infastidendo Belli, gli ha detto: “Invece di parlare di me, pensa a tua moglie che le corna…”.

Alex Belli ha definito Basciano un “copia e incolla” per come si sta comportando all’interno della casa con Solei e Basciano gli ha risposto ieri in puntata: “Non posso giudicarlo che comunque non lo conosco … Io più che pensare a me penserei alla moglie, perché una volta gliele ha fatte finte le corna ma la seconda volta non lo so, visto che occupa tutto questo tempo a scrivere degli altri…”.

E Belli subito ha controbattuto: “Voglio darti un consiglio… sei andato in giro a vantarti delle carezze con Soleil e ti dico che non si fa” ma Basciano subito pronto nella risposta: “Assolutamente no, sei un falso! E comunque il consiglio da te non lo voglio, parli a vuoto! Qui se c’è chi ha fatto i teatrini sei stato tu!” .