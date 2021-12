Ballando con le stelle, Valeria Fabrizi fuori di sé lancia la bomba: “Si sapeva già chi avrebbe vinto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ballando con le stelle è terminato e a vincere questa edizione è stata Arisa con il maestro Vito Coppola.

Il programma è stato molto piacevole da seguire, come d’altronde lo è ogni edizione e ora Milly Carlucci si sta già preparando per il suo prossimo programma che andrà in onda a breve, Il cantante mascherato. I concorrenti di Ballando con le stelle di quest’anno non sono stati certamente contenti di come sia finita questa edizione perchè ognuno dei finalisti, come è normale che sia, sperava di vincere. Era stato chiarissimo sul punto Simone Di Pasquale per il quale questa è stata l’ultima edizione di Ballando che aveva dichiarato che gli sarebbe piaciuto moltissimo terminare la sua lunghissima esperienza a Ballando con una vittoria, così come aveva detto che certamente ognuno di loro avrebbe voluto alzare la coppa. Ma a giochi finiti, chi ha espresso la propria idea senza mezzi termini, è stata Valeria Fabrizi che ha dichiarato che lei sapeva molto bene che avrebbe vinto Arisa. Vediamo, nel dettaglio, cosa ha detto.

Valeria Fabrizi senza freni: “Si sapeva già chi avrebbe vinto”

Valeria Fabrizi ha ballato con l’insegnante Giordano Filippo ed è arrivata quinta a pari merito con Federico Lauri e Anastasia Kuzmina.

La Fabrizi non ha preso bene questa sua posizione e al giornalista Domenico Marocchi, inviato della trasmissione Oggi è un altro giorno di Serena Bortone ha dichiarato: “Si sapeva già chi avrebbe vinto, io lo sapevo.”

E poi sulla giuria che con lei è stata poco clemente ha detto: “Sapevano dei miei problemi … sono con le ginocchia fasciate e non ho detto niente. Io sono sempre stata zitta, avete notato quanto ho parlato con la giuria? Loro sapevano che io avevo problemi alle ginocchia.”

Arisa contro Serena Bortone “Mi ha ferita”

Anche Arisa ha avuto qualcosa da ridire sulla sua partecipazione a Ballando con le stelle nonostante la vittoria ed è stato su Serena Bortone che ha detto la sua. Arisa ha rilasciato un’intervista al Corriere della sera e ha detto che nella puntata in cui Serena Bortone era ospite a Ballando con le stelle si è sentita ferita. Queste le sue parole: “Non mi arrabbio mai. Mi ha un po’ ferita Serena Bortone quando mi ha chiesto se fossi intenzionata a girare un film erotico: mi sembrava che una donna avesse frainteso un’altra donna”.

E, invece della sua esclusione da Sanremo che ha rivelato proprio a Ballando con le stelle ha detto: “Lo avrei fatto volentieri, sarebbe stato un bel coronamento di quest’anno … Mi è venuto spontaneo parlarne, non c’è un pensiero dietro. Ma restano tante cose belle da fare: il 23 è uscito il mio album, “Ero romantica”, è autoprodotto, ci tengo molto e lo voglio promuovere al meglio”.