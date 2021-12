Selvaggia Lucarelli una furia contro Diana Del Bufalo: “Stai attenta a …”

0 SHARES Condividi Tweet

Tutti conoscono e apprezzano Diana Del Bufalo per la sua simpatia, e proprio per tale motivo la giovane è molto seguita sui social. Nelle ultime ore però l’ex protagonista di Amici è finita al centro di una vera e propria bufera mediatica in seguito ad alcune parole pronunciate a proposito dei vaccini anti-covid. Ai vari utenti che hanno commentato le sue parole rivolgendole delle pesanti critiche e accuse ecco che si è unita anche la giornalista Selvaggia Lucarelli. Ma esattamente, cos’è successo?

Diana Del Bufalo al centro di una grossa bufera mediatica

Quello che riguarda i vaccini anti-covid è un discorso molto serio del quale se ne parla ogni giorno sempre di più. E proprio di recente a parlarne è stata la giovane attrice romana Diana Del Bufalo che durante una diretta Instagram sembrerebbe aver rivelato di non essersi vaccinata e di non avere l’intenzione di farlo. Ma non solo, l’attrice avrebbe anche rivelato di voler “fare esperienza” , e proprio tali parole hanno provocato la reazione degli utenti sui social che non hanno perso l’occasione per rivolgerle delle pesanti critiche e accuse, tra questi anche Selvaggia Lucarelli. Nelle scorse ore Diana Del Bufalo per mettere un freno a tale polemica ha deciso di condividere un lungo post sui social rivelando i motivi per i quali non si è ancora sottoposta al vaccino anti-covid. La giovane ha voluto precisare che a sconsigliarle il vaccino è stato il suo medico di base e ha poi proseguito “per via della genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque lo monitoro”.

La replica di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha ricondiviso il post pubblicato dalla giovane attrice romana precisando che in realtà anche coloro che hanno dei problemi al cuore possono vaccinarsi. “Vittimismo e cattiva informazione, questo sì che è un mix potenzialmente letale, altro che vaccini. Le patologie per cui scatta l’esenzione dal vaccino sono pochissime” queste le parole scritte dalla giornalista che ha voluto precisare che a vaccinarsi sono anche i cardiopatici e i malati oncologici considerati pazienti fragili. La Lucarelli ha poi continuato “Stai attenta a non divulgare sciocchezze pericolose, cara Diana DELLE BUFALE. E se le divulghi poi non dare la colpa ai giornalisti cattivi, abitudine tipica dei no vax per giunta, grazie”.

Selvaggia Lucarelli contro Diana Del Bufalo

Ma non è finita qui. Selvaggia Lucarelli ha poi proseguito pubblicando anche alcuni video con protagonista sempre Diana del Bufalo che scherzosamente pronuncia queste frasi “Va******o al vaccino, il vaccino non funziona, non è un po’ deludente? Io credo che sia un pò deludente”. A proposito di tali parole ecco che la Lucarelli sembrerebbe avere insinuato che forse i motivi per i quali Diana abbia deciso di non vaccinarsi sono legati al fatto che probabilmente non crede alla reale efficacia del vaccino. Sempre Selvaggia Lucarelli ha poi proseguito pubblicando altri video con protagonista Diana Del Bufalo attualmente impegnata nelle prove del musical ‘Sette Spose Per Sette Fratelli’ che debutterà al teatro il prossimo mese di gennaio. Diana avrebbe rivelato di non poter attualmente vedere nessuno in quanto non può permettersi di prendere il covid. E a tali parole la Lucarelli ha replicato affermando che se da una parte le bugie hanno le gambe corte il covid invece le ha lunghe e corre molto veloce. La giornalista ha poi concluso “Visto che fai anche prove di musical, musical che si potrà vedere solo con super green pass e mascherina ffp2, vatti a vaccinare anche tu. Per rispetto al pubblico. Grazie”.