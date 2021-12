Roberto Burioni al veleno sui social “Dopo Heather Parisi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Continuano a far discutere le parole espresse durante una diretta Instagram dalla famosa attrice romana Diana Del Bufalo. La giovane donna nelle ultime ore è stata travolta da critiche e polemiche e tra coloro che hanno commentato le sue parole vi troviamo anche il noto virologo Roberto Burioni. Ma, quali sono state le sue parole?

Diana Del Bufalo al centro di numerose polemiche

Diana Del Bufalo è diventata particolarmente nota al pubblico in seguito alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Nel corso degli anni però la giovane si è affermata nel mondo dello spettacolo, è diventata una bravissima attrice ed è anche molto seguita sui social. E proprio sui social la ragazza ha rivelato di non essersi ancora sottoposta al vaccino anti-covid precisando di aver ricevuto tale consiglio dal suo medico di base a causa del suo “cuore ballerino“. Le sue parole hanno scatenato la reazione di moltissimi utenti che le hanno rivolto delle pesanti critiche.

Il post della giovane attrice sui social

Di fronte alle critiche ricevute però Diana Del Bufalo non è rimasta in silenzio, ma al contrario ha scelto di replicare condividendo un lungo post nel quale ha voluto esprimere le sue ragioni. Il post in questione è iniziato con un duro sfogo nei confronti dei giornalisti a proposito dei quali la Del Bufalo ha affermato “Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo ho da subito capito che c’erano due tipi di giornalisti: quelli che lo fanno per passione e quelli che si venderebbero la madre pur di fare un titolone acchiappa like”. La giovane ha poi proseguito affermando di essere una persona limpida e di voler quindi spiegare il perché ad oggi non si è ancora vaccinata. La ragazza ha quindi rivelato che a sconsigliarle di sottoporsi al vaccino sarebbe stato il suo medico di base in quanto per via della genetica familiare ha il cuore ballerino. “Ho sentito dentro di me di voler dare retta al mio medico e così ho fatto”, con queste parole l’attrice ha concluso il suo post sui social.

La risposta del virologo Roberto Burioni

“Dopo Heather Parisi e Red Ronnie accogliamo nel numero dei virologi italiani anche questa eminentissima collega, che ringrazio per l’autorevole contributo”, queste le parole espresse da Burioni in riferimento a quanto affermato da Diana Del Bufalo. A far discutere sono anche alcuni video con protagonista proprio la giovane attrice nei quali sembrerebbe affermare “Ah il vaccino, ma vaffan**** il vaccino, non funziona, è deludente”.