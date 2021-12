Eleonora Giorgi senza freni sulla nuora Clizia Incorvaia “Lei mi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Eleonora Giorgi si prepara a diventare nonna per la prima volta e proprio di recente si è lasciata andare rilasciando una lunga intervista al settimanale Oggi nel corso della quale ha parlato della sua vita privata e dei suoi progetti futuri. Nel corso dell’intervista in questione la celebre giornalista ha anche fatto una confessione sul figlio Paolo Ciavarro e sulla compagna Clizia Incorvaia attualmente in attesa di un bambino. Ma esattamente, quali sono state le parole espresse dalla donna?

La rivelazione di Eleonora Giorgi su Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono stati due grandi protagonisti dell’edizione 2020 del Grande Fratello Vip. Ed è stato proprio all’interno del noto reality show di Canale 5 che i due si sono conosciuti e innamorati. Da allora non si sono più lasciati, sono andati a vivere insieme e oggi sono in attesa del primo figlio la cui nascita è prevista per il prossimo mese di febbraio 2022. Proprio a proposito della nuora Clizia Incorvaia ecco che Eleonora Giorgi ha rivelato “E’ matura e molto intelligente, mi invita sempre…Mi ha inglobato nella loro vita…”. A proposito del figlio Paolo Ciavarro ha invece rivelato “Lui sarebbe un po’ più distaccato, ma lei invece mi coinvolge sempre…”

Le parole su Paolo Ciavarro

Nel corso dell’intervista concessa da Eleonora Giorgi al settimanale Oggi non sono mancate le parole sul figlio Paolo. Nello specifico la celebre attrice alla domanda della giornalista che le ha chiesto come mai abbia deciso di tornare a vivere a Roma ha risposto ricordando il momento in cui il figlio ha scelto di lasciare la loro casa. “Quando Paolo, in anticipo sui tempi, è uscito di casa, non ero preparata…E’ stato scioccante più di qualsiasi divorzio e quindi ho avuto voglia di trovare una nuova casa che mi distraesse…E quindi sono tornata a vivere a Roma”, queste nello specifico le sue parole.

Il grande amore per i figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli

Eleonora Giorgi ha due figli. Oltre a Paolo Ciavarro infatti è anche mamma di Andrea Rizzoli nato dall’amore con il noto editore e imprenditore Angelo Rizzoli. Nel corso dell’intervista concessa a Oggi Eleonora Giorgi ha parlato di entrambi i suoi figli ma nello specifico parlando di Paolo avrebbe rivelato che lui è il suo cuore spiegandone anche il motivo. “E’ nato che avevo 37 anni e l’ho vissuto con meno stress rispetto al primo…”, queste le sue parole.