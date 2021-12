Alessandro Cecchi Paone diretto sul futuro lavorativo di Antonella Clerici: “Con il programma pieno di polvere lei …”

0 SHARES Condividi Tweet

Tra le presentatrici più apprezzate della televisione italiana vi troviamo Antonella Clerici. Una donna di grande bellezza e talento molto apprezzata oltre che per la sua bravura anche per la grande simpatia che la contraddistingue. Molti sono stati i telespettatori che nelle ultime settimane hanno espresso la preoccupazione ed il timore che la conduttrice possa pensare al ritiro dal mondo della televisione. Ed ecco che a tali preoccupazioni ha risposto Alessandro Cecchi Paone facendo delle importanti rivelazioni. Ma, quali sono state esattamente le parole espresse dal noto giornalista?

Le preoccupazioni dei telespettatori su Antonella Clerici

Antonella Clerici nel corso della sua carriera ha sempre condotto programmi di grande successo. Tra gli ultimi vi troviamo “E’ sempre mezzogiorno!” in onda dal settembre del 2020. Un programma di grande successo che giorno dopo giorno riesce a tenere davanti alla televisione moltissimi telespettatori. E proprio alcuni spettatori sembrerebbero avere il timore che la Clerici possa pensare a lasciare la televisione. A scriverlo è stata una spettatrice da Pisa di nome Maria che alla rubrica tenuta da Alessandro Cecchi Paone su Nuovo Tv ha espresso le proprie perplessità.

La replica di Alessandro Cecchi Paone

Alle parole preoccupate della spettatrice Alessandro Cecchi Paone ha risposto cercando di rassicurare la donna. “Perché mai dovrebbe pensare a ritirarsi? Il format che Antonella Clerici conduce in questo periodo è perfetto per lei, per Rai1 e per il pubblico”, queste nello specifico le parole espresse da Cecchi Paone. Il giornalista ha poi proseguito rivelando quello che è il vero segreto del successo della Clerici e del programma da lei condotto ovvero “E’ sempre mezzogiorno!”. Secondo Cecchi Paone infatti “Il pubblico, grazie a lei e alle atmosfere che crea, trova un’oasi di buon umore, di convivialità sorridente e cordiale”.

Il pensiero del giornalista sulla famosa conduttrice di “E’ sempre mezzogiorno!”

Alessandro Cecchi Paone ha espresso solamente delle belle parole nei confronti di Antonella Clerici rivelando quindi di avere molta stima per la presentatrice e per il lavoro da lei svolto. “Riesce a fare miracoli con programmi pieni di polvere. E’ una grandissima risorsa della nostra televisione”. Queste le parole di elogio espresse su Nuovo Tv da Alessandro Cecchi Paone per la Clerici che proprio di recente a “E’ sempre mezzogiorno”, ovvero il programma da lei condotto, è riuscita a fare una donazione alla Caritas di ben 3000 euro. La conduttrice ringrazierà Cecchi Paone per le bellissime parole espresse nei suoi confronti?