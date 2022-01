Sanremo 2022, Ibrahimovic lancia una frecciatina velenosa a Fiorello per il Sanremo scorso: “Lui era il …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sanremo 2022 è alle porte ma ancora non si sa tantissimo di ciò che accadrà.

Non si conosce chi affiancherà Amadeus sul palco, non si sa se Fiorello ci sarà oppure no e non si sa neppure se questo sarà per Amadeus il suo ultimo Sanremo. Infatti, il conduttore e direttore artistico ha dichiarato che lo svelerà solo al termine della manifestazione. Per il resto, si conoscono i cantanti che saranno in gara e anche quelli che, pur avendo presentato una canzone, non sono stati ammessi.

Zlathan Ibrahimovic parlando dello scorso Sanremo ha lanciato una frecciata velenosa a Fiorello

Zlathan Ibrahimovic, calciatore svedese, attaccante del Milan, l’anno scorso ha partecipato, come presenza fissa, al Festival di Sanremo e pare che si sia anche molto divertito.

Qualche giorno fa ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Di Più in occasione della quale ha parlato molto di sé stesso rivelando anche aspetti poco conosciuti.

E’ stato inevitabile per lui anche raccontare dell’esperienza al Festival di Sanremo 2021 che lo ha visto attore, cantante e ballerino su quel palco.

Ibrahimovic ha detto: “Ero nervoso. Amadeus mi ha lasciato libero di essere me stesso. “Che cosa devo fare?”, gli ho chiesto. E lui: “Fai Zlatan. Guida tu, io ti seguo”..

Invece, quando ha parlato di Fiorello gli ha lanciato una frecciatina velenosa, infatti, ha detto: “Con Fiorello c’è stata meno chimica. Lui era il pilota numero 1, il pilota numero 2, numero 3; poi venivamo io e Ama. È bravo, ma parla troppo velocemente, non capivo una parola”.

E poi non si è sbilanciato per una eventuale partecipazione al Festival di Sanremo di quest’anno, però, sui social ha dato la sua disponibilità accanto ad una foto dell’anno scorso.

Invece, Amadeus, dal canto suo, non ha fatto sapere né se ci sarà né se non ci sarà.

Zlatan Ibrahimovic parla della moglie moglie Helena Seger

Zlatan Ibrahimovic ha poi anche parlato della moglie nella stessa intervista e ha detto che non sono sposati ma vivono insieme daventi anni. E, ancora, ha aggiunto che per lui il segreto di un rapporto longevo è: “ … la pazienza. E l’equilibrio che lei mi ha dato. Helena ha dieci anni più di me, è sempre stata più matura. Poi sono arrivati Maximilian e Vincent”.

Qualche tempo fa si parlò di un flirt tra Ibrahimovic e Diletta Leotta ma i due non hanno mai confermato né smentito.