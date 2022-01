Memo Remigi decide di svelare la verità e senza freni racconta: “Ho lasciato Barbara d’Urso perché …”

0 SHARES Condividi Tweet

Memo Remigi e Barbara D’Urso sono stati fidanzati, quando erano giovani, lui 39 anni e lei 20 di meno, per un bel po’ di tempo, circa quattro anni ed entrambi hanno ammesso che la loro storia d’amore fu importante e molto bella. Poi dopo un po’ di tempo si lasciarono e, se la D’Urso non ha più parlato di quell’amore, Memo Remigi ultimamente ne sta parlando spesso, anche un po’ infastidendo la D’Urso che durante una puntata di Pomeriggio 5 di un po’ di tempo fa disse che Memo Remigi, invece di parlare di lei, poteva chiudersi nel dolore avendo perso da poco la moglie, la giornalista Lucia Russo.

Memo Remigi racconta la sua storia d’amore con Barbara D’Urso

Memo Remigi, qualche giorno fa, ha rilasciato una lunga intervistaal settimanale Di Più raccontandosi molto e parlando anche della moglie, Lucia Russo che è mancata circa un anno fa.

Memo Remigi, che durante l’ultima edizione di Ballando con le stelle si è cimentato come ballerino riscuotendo un grandissimo successo di pubblico, oltre ad essere una presenza fissa del programma di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, durante l’intervista ha raccontato della sua storia d’amore con Barbara D’Urso senza, però, nominarla: “ A 39 anni ho iniziato una storia con una donna più giovane di 20. Era una storia seria, non una semplice avventura. Anche mia moglie lo capì e non me la perdonò. Oltre che tradita si sentiva umiliata, le davano fastidio le chiacchiere della gente e così chiese il divorzio. Ma anche allora, visto che avevamo un figlio in comune, non ci siamo persi di vista, e il nostro legame non si è mai effettivamente rotto”.

Memo Remigi racconta perché lasciò Barbara D’Urso

Poi Memo Remigi ha continuato a raccontare: “Quando la mia nuova compagna mi chiese di sposarla, di avere un figlio, l’ho lasciata andare … Ho già dato, un figlio e una famiglia ce li ho. Non posso accontentarti ed è giusto che tu faccia la tua vita”.

Dunque, Memo Remigi lasciò Barbara D’Urso perchè lei voleva un figlio che lui non era disposto a darle avendone già uno con la moglie. La D’Urso conobbe, successivamente, Mauro Berardi da cui ebbe due figli, Giammauro ed Emanuele, mentre Memo Remigi tornò dalla moglie Lucia che, ancora una volta, lo perdonò.