Antonino Spinalbese a Napoli da solo per Capodanno, scrive un messaggio sui social da brividi: “Non c’è …”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez sembrano essere proprio giunti ai ferri corti. E’ da diverse settimane che si parla di una possibile crisi tra i due ma adesso sembra essere stata confermata in qualche modo. Qualche giorno fa Belen si è rifugiata insieme alla sua famiglia e qualche amico in una sorta di chalet in montagna. Con lei ovviamente la sua bambina Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese. Santiago invece pare abbia trascorso il Capodanno insieme al papà, Stefano De Martino a Napoli. Ebbene, secondo alcune indiscrezioni Antonino avrebbe trascorso il Capodanno a distanza di tanti chilometri da Belen e dalla figlia. Questo farebbe pensare soltanto una cosa, ovvero che la loro storia è giunta al capolinea. Ancora oggi non c’è ancora nessuna conferma ufficiale, ne tantomeno una smentita da parte dei diretti interessati. Ma come stanno davvero le cose tra i due?

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, Capodanno distante per i due

Ebbene, qualche giorno fa Belen insieme a Cecilia e Ignazio, mamma e papà, la piccola Luna Marì e qualche inseparabile amica si è rifugiata in una bellissima casa privata, immersa nella neve e dotata di ogni confort e lusso. Ad ogni modo, Antonino pare che nell’augurare buon anno, sui social abbia scritto una frase che non è di certo passata inosservata. In molti l’hanno visto come un messaggio rivolto alla showgirl argentina. Ma sarà davvero così?

Il messaggio di Antonino sui social per augurare buon anno non passa inosservato

Ebbene si, Antonino ha voluto postare un messaggio sui social per augurare a tutti buon anno e questo non è di certo passato inosservato. “Non c’è presa di coscienza senza sofferenza. In tutto il mondo la gente arriva ai limiti dell’assurdo per evitare di confrontarsi con la propria Anima. Non si raggiunge l’illuminazione immaginando figure di luce, ma portando alla coscienza l’oscurità interiore.Chi guarda fuori sogna, chi guarda dentro si sveglia. 2022“.

Un messaggio rivolto a Belen?

Queste le parole di Antonino, che in molti hanno ipotizzato abbia in qualche modo rivolto a Belen o comunque alla loro storia d’amore che sembra essere giunta al termine. Non è certo cosa sia effettivamente accaduto tra i due e del resto ci sembra davvero incredibile pensare che sia tutto finito così da un momento all’altro visto che Belen parlava di lui come “la persone migliore al mondo”.