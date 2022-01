Gf vip, qualcuno ha fumato all’interno della casa e il nome …

0 SHARES Condividi Tweet

Si continua a parlare del Grande fratello vip e quest’anno sembra che questa edizione sia davvero finita al centro delle polemiche come non mai. Ricorderete sicuramente quando all’interno di un altro reality, ovvero l’Isola dei famosi sia scoppiato un canna-gate e all’epoca a finire nel calderone è stato Francesco Monte, uno tra tutti. Adesso, qualcosa di simile sta accadendo all’interno della casa più spiata d’Italia. Questa volta però,a finire sotto la lente di ingrandimento sia stato Barù, il nuovo concorrente che è entrato all’interno della casa solo da pochi giorni. E’ il nipote di Costantino della Gherardesca. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Grande fratello vip, è canna gate all’interno della casa più spiata d’Italia

E’ scoppiato un vero e proprio caso all’interno della casa più spiata d’Italia. Ebbene si, sembra che sia scoppiata una vera e propria bufera e la colpevole sarebbe Sophie Codegoni. Quest’ultima pare che durante una chiacchierata in sauna con Alessandro Basciano, pare abbia raccontato come la notte di Capodanno, il nuovo concorrente avrebbe commesso qualcosa “di grave”. Sophie avrebbe tentato in qualche modo di eludere i microfoni per raccontare meglio al suo interlocutore di cosa effettivamente si trattasse.

Miriana Trevisan confessa la verità, Baru si è fatto una canna in casa

Così l’ex tronista, insieme ad Alessandro e Miriana Trevisan si sarebbero nascosti sotto le coperte ed è stato proprio li sotto che Miriana avrebbe confessato che Baru la notte di Capodanno si sarebbe fatto una canna. In realtà, però, anche altri concorrenti si sarebbero resi conto di questo ed a confermarlo sarebbe stata Lucreazia Lulù Selassiè. Quest’ultima avrebbe effettivamente capito che il nipote di Costantino avrebbe fumato una canna ed avrebbe anche chiesto allo stesso se quella fosse proprio quella che aveva intuito ricevendo una risposta affermativa. Anche Jessica avrebbe confermato e così in queste ore in casa non si fa altro che parlare di questo.

La produzione tenta di censurare

Pare che dall’alto però, abbiano tentato in queste ore di censurare il tutto e sarebbero state staccate le riprese di Sophie. Insomma, dopo quanto accaduto sull’Isola adesso è anche accaduto qualcosa di simile all’interno della casa più spiata d’Italia. Chissà se domani se ne parlerà in studio, visto che quest’anno i temi forti rispetto alle scorse edizioni non sono mai stati citati.