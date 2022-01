Belen posta un video sui social e decide di rivelare che …

0 SHARES Condividi Tweet

Stanno facendo parecchio discutere le parole di Belen Rodriguez, la showgirl argentina che nelle scorse ore ha ripostato un video dove pare che abbia ammesso di essere stata tradita. Immediatamente è stata caccia al “traditore” e visto che tutti i suoi ex sono personaggi noti e molto famosi, in molti si sono chiesti chi possa essere stato a mettere le corna alla bellissima Belen. Ovviamente trattandosi di Belen ci viene difficile immaginare che possa essere stata tradita, così bella, ricca, famosa, corteggiatissima e una delle donne più affascinanti del nostro paese. Eppure, anche Belen è stata tradita. La confessione è arrivata proprio per sua bocca.

Belen Rodriguez in viaggio con la sua amica Patrizia

Nelle scorse ore, la showgirl argentina ha ripostato una serie di Stories Instagram realizzate insieme alla sua migliore amica Patrizia Griffi, ovvero La Pettinosse”, ammettendo di essere stata tradita. Ovviamente, dopo aver fatto questa ammissione, non ha comunque detto chi è stato tra i suoi ex. Adesso è caccia al nome, tra i suoi 5 ex fidanzati. Belen si trovava proprio insieme alla sua amica, la scorsa domenica 2 gennaio prima di prendere un volo per l’Uruguay dove si è diretta con Patrizia. I suoi figli sono rimasti con i loro rispettivi papà e lei si è ritagliata qualche giorno di puro relax.

L’ammissione della showgirl argentina sulle corna ricevute

Durante il viaggio è arrivata l’ammissione. “Anche Belen ha scelto le corna, sei pazzesca!”, avrebbe detto Patrizia che pare si riferisse ad un filtro. A sorpresa però Belen avrebbe detto “Le corna sono solo due?”, a quel punto Patrizia avrebbe risposto “Perché? Le avevi tutte?”. A quel punto la showgirl argentina avrebbe risposto “No, no le avrò sicuramente. Dalle corna non si salva nessuno”.Insomma, Belen ha fatto intendere di aver ricevuto delle corna in via sua.

Chi è l’ex traditore di Belen Rodriguez?

Ma chi sarà stato a tradire Belen? Che sia stato il suo ultimo compagno Antonino Spinalbese o l’ex marito Stefano De Martino? Effettivamente quando Belen e l’ex marito hanno divorziato Dagospia aveva sganciato una bomba e parlato di presunti tradimenti di Stefano ai danni dell’ex moglie ed era stata coinvolta anche Alessia Marcuzzi, anche se poi la storia è stata smentita da tutti, compreso Belen. Ad ogni modo, rimane il dubbio su chi possa aver tradito la bellissima Belen ma forse non lo sapremo mai.