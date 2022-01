Don Matteo 13, Flavio Insinna senza mezzi termini: “È stato un …”

0 SHARES Condividi Tweet

Il 2022 è finalmente arrivato da qualche giorno ed è proprio durante quest’anno che andrà in onda la tredicesima edizione di una delle più amate serie televisive italiane ovvero Don Matteo. Questa edizione sarà davvero molto speciale in quanto per l’ultima volta i telespettatori potranno vedere Terence Hill protagonista ma non solo, sono previsti anche dei nuovi ingressi e il ritorno di un altro personaggio molto amato ovvero quello del Commissario Anceschi interpretato da Flavio Insinna.

Il ritorno di Flavio Insinna a Don Matteo 13

C’è davvero grande attesa da parte dei telespettatori per l’inizio della tredicesima edizione di Don Matteo. I fedeli appassionati della nota serie televisiva potranno vedere per l’ultima volta Terence Hill nei panni di Don Matteo ma potranno anche assistere all’ingresso di un nuovo personaggio ovvero un sacerdote detective al quale presterà il suo volto l’amatissimo Raoul Bova. Tra coloro che invece faranno ritorno in Don Matteo 13 vi troviamo proprio Flavio Insinna nei panni del commissario Anceschi. A intervenire sulla questione è stato lo stesso Insinna nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi.

Le parole del noto attore e presentatore

Flavio Insinna sembra essere davvero molto contento di essere tornato sul set di Don Matteo 13, ed è proprio per tale motivo che ha voluto ringraziare il regista della nota serie televisiva. “È stato un regalo di Natale anticipato, un grande successo lo costruisci con tantissime persone. Il primo da ringraziare è il regista Enrico Oldoini, che convinse Terence a lasciare il western per la bici”, queste nello specifico le sue parole espresse nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Ma non solo, Insinna ha poi continuato esprimendo delle belle parole anche nei confronti di un collega molto amato dal pubblico ovvero Nino Frassica.

Il pensiero sul personaggio Don Bosco e sul mestiere dell’artista

Quella rilasciata al settimanale Oggi è stata un’intervista molto particolare nel corso della quale Flavio Insinna non ha solo parlato di Don Matteo ma ha ricordato anche altri personaggi interpretati nel corso della sua carriera da attore e legati sempre ad una grande Fede. Tra questi ad esempio Don Bosco. Ed ecco che proprio a proposito di tale figura il noto attore e presentatore ha affermato “Bisogna approcciarsi con vera umiltà alle grandi figure come quella di Don Bosco”. Insinna ha inoltre voluto precisare “è stato un onore interpretare il sacerdote”.