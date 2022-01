Maurizio Costanzo a Orietta senza peli sulla lingua: “io ti avrei lasciata a casa …”

0 SHARES Condividi Tweet

Una delle artiste italiane attualmente più in voga è sicuramente Orietta Berti. La famosa cantante intrattiene da tanti anni il pubblico con la sua voce e proprio negli ultimi mesi è diventata una delle artiste più affermate grazie ad un brano di grande successo cantato insieme a Fedez e Achille Lauro. Negli ultimi giorni però la Berti sta facendo parlare molto di se dopo aver fatto una rivelazione sul suo passato lavorativo che riguarderebbe anche un famoso ed importante uomo dello spettacolo ovvero Maurizio Costanzo. Ma esattamente di cosa stiamo parlando? Quali sono state le parole pronunciate dalla Berti di cui si sta tanto parlando negli ultimi giorni?

Grande successo per Orietta Berti con il brano Mille

La carriera di Orietta Berti è molto lunga e soprattutto contraddistinta da una serie di successi. Uno degli ultimi è legato alla scorsa estate e nello specifico stiamo parlando del brano ‘Mille’ cantato insieme a due giovani e amatissimi artisti della musica italiana ovvero Achille Lauro e Fedez. Questo è stato uno dei brani più ascoltati dell’estate 2021 che ha molto avvicinato la Berti al mondo dei giovani e a seguito del quale sono anche cresciuti i suoi impegni in televisione. Proprio all’interno delle varie trasmissioni di cui è spesso ospite ecco che la Berti viene sempre salutata con grande affetto da parte del pubblico presente e questo significa che è davvero molto apprezzata.

L’intervista al Corriere della Sera

Recentemente la famosa cantante si è concessa una lunga intervista al Corriere della Sera nel corso della quale ha parlato dei suoi successi ma non solo. Orietta Berti ha anche fatto una rivelazione molto importante su un particolare periodo della sua vita e carriera ovvero quello in cui è stata ospite di Buona Domenica. E nel raccontare quel periodo della sua vita ha coinvolto un famoso giornalista e uomo della televisione italiana ovvero Maurizio Costanzo. Nello specifico la Berti ha raccontato nel corso dell’intervista “Ho fatto tre volte Quelli che il calcio, cinque volte Buona Domenica, ora ancora Il tavolo con Fazio”.

L’esperienza a Buona Domenica con Maurizio Costanzo

A proposito della sua esperienza a Buona Domenica con Maurizio Costanzo ecco che Orietta Berti ha invece rivelato “Quando abbiamo finito il primo anno di Buona Domenica sono andata da Costanzo a ringraziarlo e lui mi ha detto: Orietta, in questo ambiente non devi ringraziare nessuno, perché se tu non mi facevi audience, se tu non mi facevi comodo, io ti avrei lasciata a casa e invece ti ho confermato anche per l’anno prossimo…“.