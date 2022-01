La vita in diretta, Stefania Orlando decide di rivelare su Paolo Calissano “Non riusciva più …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ha lasciato tutti senza parole la prematura scomparsa di Paolo Calissano, l’attore di soli 54 anni trovato privo di vita nella sua casa nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 dicembre 2021. E proprio la prima puntata del 2022 de La vita in diretta è stata ampiamente dedicata all’attore scomparso e tra coloro che hanno voluto ricordarlo vi è stata anche Stefania Orlando. La showgirl ha espresso delle bellissime parole per Paolo Calissano e ha fatto anche delle importanti rivelazioni. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

Grande sconforto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa di Paolo Calissano

Sono trascorsi pochi giorni da quando l’attore e conduttore televisivo Paolo Calissano è stato trovato privo di vita nella sua casa. La sua prematura scomparsa ha gettato nello sconforto molti personaggi dello spettacolo, oltre che i fan dell’attore, e sono stati molti a volerlo ricordare in questi giorni. Tra coloro che conoscevano molto bene Calissano vi troviamo anche la showgirl e conduttrice televisiva Stefania Orlando. Una conoscenza legata al fatto che Calissano per alcuni anni è stato il compagno della cugina Fabiola.

Le parole di Stefania Orlando su Paolo Calzano

“Colto, intelligente, brillante e con un velo di malinconia perché non riusciva più a rientrare nel giro”, queste le parole con cui Stefania Orlando ha ricordato Paolo Calissano nel corso della prima puntata dell’anno de La vita in diretta andata in onda proprio nella giornata di ieri, lunedì 3 gennaio 2022. Stefania Orlando ha poi proseguito facendo delle importanti rivelazioni sull’attore. Quest’ultimo nel corso degli anni aveva avuto diversi problemi che poi è riuscito a risolvere ma nonostante ciò non sembrerebbe essere più riuscito ad ottenere delle nuove proposte lavorative. Nonostante questo la Orlando sembrerebbe aver escluso che l’attore possa essersi suicidato e ha raccontato quelli che erano i suoi progetti futuri. “Aveva molti progetti, aveva scritto sceneggiature molto belle dando delle parti agli attori avevano anche programmato come superare la notte di Capodanno mia cugina è disperata lui aveva un futuro davanti, aveva una progettualità.”, queste nello specifico le sue parole.

La rivelazione della showgirl

Stefania Orlando ha poi concluso l’intervista in questione facendo delle importanti rivelazioni su Calissano. La donna ha infatti rivelato che sono molti i programmi a cui l’attore ha rifiutato di partecipare. “Grande dignità nel non prestarsi a interviste che finiva sempre su certi argomenti”, queste le sue parole.