Selvaggia Lucarelli al veleno contro un’ex di Temptation Island che risponde: “la Lucarelli? Non so chi sia “ e poi la asfalta

Anche Roberta Mercurio è finita nel mirino di Selvaggia Lucarelli. Stiamo parlando di una delle ex fidanzate di Temptation Island, il programma andato in onda su Canale 5 e ideato da Maria De Filippi. All’epoca pare che la giovane fosse fidanzata con Flavio Zerella. Ad ogni modo, la storia tra i due è poi finita e Roberta si è fidanzata con un calciatore dal quale ha avuto una bambina. Sui social è comunque molto seguita e proprio nelle scorse ore sembra aver giocato con i suoi follower, che le hanno posto diverse domande alle quali lei ha risposto.

Roberta Mercurio finisce nel mirino di Selvaggia Lucarelli

Qualcuno pare che le abbia chiesto il motivo per cui non si è vaccinata contro il Covid-19. A quel punto, Roberta avrebbe risposto di non essersi vaccinata perché essendo stata incinta ha voluto evitare. Dopo il parto, invece, a dire dalla stessa Roberta sarebbero accadute diverse cose che non le hanno dato modo di potersi vaccinare. Ad ogni modo, questo post ha destato delle polemiche e soprattutto è finito nel miniro di Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima ha così ripostato questo post sulle sue storie di Instagram ed ovviamente ha aggiunto una sua didascalia.

Selvaggia critica Roberta per le sue posizioni “contro il vaccino”

“Non mi vaccino, ho yoga”, avrebbe scritto la Lucarelli. Inevitabilmente nel giro di pochi minuti Roberta è venuta a conoscenza di questa frecciatina velenosa nei suoi riguardi da parte di Selvaggia Lucarelli e non è tardata ad arrivare la sua risposta. Roberta pare che abbia così pubblicato un post rispondendo alla giornalista che tra l’altro qualche giorno fa aveva preso di mira Diana Del Bufalo che come tutti sappiamo, ha palesato le sue posizioni no vax, destando parecchie polemiche.

La risposta dell’ex fidanzata di Temptation Island

“Non so neanche chi sia. Forse una giornalista? Perchè non pone la propria attenzione su problemi veri che riguardano il nostro paese?”. Queste le parole di Roberta, la quale sembra abbia voluto anche sottolineare come in realtà Selvaggia con le sue parole abbia distorto il suo pensiero che non voleva di certo essere negativo o no vax. Roberta infatti avrebbe fatto una precisazione in un altro post, dicendo di non essere affatto una no vax e che sicuramente appena possibile si vaccinerà.“Non mi conosce e non sa quali sono i miei problemi di salute…”, questo ancora quanto aggiunto da Roberta che ha invitato la Lucarelli ad informarsi prima di parlare.