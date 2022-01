Alfonso Signorini una furia in diretta tv e poi, fuori di sè, si rivolge agli autori e dice …

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri lunedì 3 dicembre 2022 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello vip 6 e pare che quest’ultima sia stata particolarmente ricca di colpi di scena e anche di tensione. Ad un certo punto della puntata, infatti ci sarebbe stato uno scontro piuttosto acceso tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan che tra l’altro pare non fosse per nulla programmato. Alfonso sembra aver perso completamente la pazienza.

Grande fratello vip, puntata ricca di tensione

Poi c’è stato anche uno scontro o meglio un faccia a faccia tra Alex Belli e Alessandro Basciano ed è stato proprio li che si è perso il controllo della situazione. I due sono stati protagonisti di un faccia a faccia piuttosto duro e ad un certo punto è dovuto intervenire il conduttore Alfonso Signorini per cercare di ripristinare la calma. Ad ogni modo, sembra che ci sia stato anche un momento di grande tensione quando è stato il turno delle nomination palesi.

Alfonso Signorini perde la pazienza e sbotta in diretta tv

Sembra che il conduttore ad un certo punto si sia in qualche modo infastidito e abbia avuto dei sospetti per via delle motivazioni date da Giacomo urtis nel nominare Miriana Trevisan. “Non è che puoi nominare Miriana per una cosa che non ti è piaciuta di Biagio, non esiste!“. Sono state queste le parole di Alfonso Signorini che poi in qualche modo è anche andato su tutte le furie quando per via del troppo caos in casa non è riuscito a parlare con Soleil sorge. A quel punto il conduttore sarebbe letteralmente sbottato.

“Soleil per cortesia mi dici chi nomini? Basta continuare ad urlare, se urlate non sentite me. Fate silenzio tutti! Soleil, chi nomini e perché? Ora interrompo il collegamento eh. Ora mi arrabbio. L’educazione insegna che se io vi dico per cortesia silenzio, fate silenzio. Ma dove siete stati educati? In tre anni è la prima volta che mi capita un disagio di questo tipo. Anche tu Soleil mi parli sempre sopra, quindi non dire che è osceno. Se dico silenzio dovete avere rispetto. Ma non perché sono io, ma perché c’è chi sta facendo un lavoro. E per il pubblico a casa che altrimenti non capisce niente”. Queste le parole di Alfonso Signorini.

Il conduttore chiede aiuto agli autori e chiede un provvedimento disciplinare

C’è stato un altro momento specifico in cui Alfonso è completamente andato su tutte le furie ed è stato quando Lulù ha nominato Soleil senza però dare una motivazione. “Quanta loquacità c’è qua dentro mammamia, Alfonso posso parlare?“. Queste le parole di Lulù che ha lasciato ancora la stanza, continuando a dire “Che loquacità porca T“. A quel punto, poi Signorini sembra che abbia chiesto l’intervento degli autori.“Un’eleganza di altri tempi, eh? Qualche provvedimento disciplinare verso questi ragazzi va preso, non si può legittimare un atteggiamento così volgare, maleducato e saccente. No. Lo chiedo ufficialmente al Grande Fratello, perché io così non vado avanti”. Queste le parole di Alfonso che sembra essere stanco di questi comportamenti.