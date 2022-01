Federica Pellegrini: “vedo malinconia nei tuoi occhi” e Giorgia Palmas risponde …

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Pellegrini la conosciamo tutti per essere una nota nuotatrice ed una campionessa. Non è stata soltanto sotto i riflettori per via della sua carriera sportiva ricca di grandi successi, ma anche per via della sua vita privata. Sappiamo che adesso Federica è felicemente fidanzata con il suo coach, relazione che è stata ufficializzata soltanto qualche mese fa, in occasione delle olimpiadi di Rio. Ad ogni modo, sappiamo anche che in passato ha avuto diverse storie molto importanti e sempre tanto chiacchierate. Una di queste, quella con Filippo Magnini, il quale adesso è felicemente sposato con GIorgia Palmas.

Federica Pellegrini e Filippo Magnini, una storia d’amore molto importante

Qualche tempo fa, però, la campionessa di nuoto pare che abbia voluto mandare un messaggio proprio al suo ex, o meglio alla coppia che proprio nel corso del 2021 è convolata a nozze. Ma cosa ha dichiarato la campionessa? Federica Pellegrini è stata insieme a Filippo Magnini per diversi anni ed esattamente dal 2011 fino al 2017 e la loro storia d’amore è stata davvero molto importante. Pare che lo stesso Filippo nel corso di un’intervista abbia confessato come abbia sofferto davvero tanto quando è stato lasciato dalla sua compagna.

Le parole della campionessa nel giorno del matrimonio di Filippo e GIorgia

Poi a lungo andare, i due si sono rifatti una vita e mentre la campionessa sta insieme al suo allenatore Matteo Giunta, lui si è sposato con Giorgia Palmas. Federica tra l’altro sarebbe pronta a convolare a nozze con il compagno, dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio. Ad ogni modo, nessuno non ha potuto non notare la frecciatina di Fedrica lanciata proprio nel giorno in cui Filippo e Giorgia si sono sposati. Si tratta di un messaggio postato da Federica su Instagram. “La lingua può nascondere la verità, ma gli occhi mai. E nei suoi occhi un velo di malinconia si scorge”. Queste le parole pubblicate da Federica, che sono apparse come una frecciatina.

Il commento dell’ex velina

Ad ogni modo, non sembra che queste parole siano mai state commentate da Filippo ne tantomeno dalla moglie. Quest’ultima però, nel corso di una recente intervista pare che abbia voluto in qualche modo commentare dicendo “Io non ho ricevuto frecciate, così come state definite dai giornali, e non credo ne siano arrivate”. Una risposta piuttosto diplomatica quella di Giorgia che sembra non abbia avuto alcun tipo di risentimento nei confronti della ex di suo marito.