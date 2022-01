Gf Vip, Miriana Trevisan nella bufera e Pago sui social diventa una furia …

0 SHARES Condividi Tweet

Grande fratello vip, nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata e sembra che questa sia stata piuttosto ricca di colpi di scena ed anche molto movimentata. A finire nel calderone pare sia stata Mriana Trevisan, la quale è stata pesantemente insultata. Da fuori c’è però chi la difende e chi minaccia vie legali per chi dovesse continuare ad insultarla. Stiamo parlando del suo ex marito, Pago, il quale nelle scorse ore è corso sui social per difendere Miriana dalle pesanti parole e accuse che ha ricevuto nel corso dell’ultima puntata del reality, andata in onda, ieri lunedì 3 gennaio 2022. Ma cerchiamo di capire cosa è accaduto.

Grande fratello vip, Miriana Trevisan finisce al centro della bufera

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nella serata di ieri 3 gennaio 2022 è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip e sembra che sia accaduto praticamente di tutto. Miriana trevisan è stata una delle concorrenti che nel corso della puntata di ieri ha avuto la peggio. La stessa pare che abbia confessato di sentirti piuttosto ferita e delusa da alcuni coinquilini e dalle loro tattiche di gioco.

Le pesanti accuse di Giacomo Urtis

Katia Ricciarelli nello specifico le avrebbe riservato delle parole piuttosto dure ed anche delle gravi offese, dicendo di lei che non si comporta come “una madre”. Anche Giacomo Urtis non si è risparmiato ed ha detto di lei che è una “mangia-uomini“. Nello specifico, il Dottore avrebbe detto che Miriana è solita “usare” gli uomini per farsi compare degli abiti di gran lusso, scarpe e borse anche da 20 e 30 mila euro. “Mi fa schifo e mi dispiace perché Giacomo sa tanto di me“, queste le parole di Miriana dopo aver ascoltato tutto. Urtis a quel punto si sarebbe scusato.

Il commento di Katia Ricciarelli ferisce Miriana

Il commento che sicuramente ha maggiormente ferito Miriana è stato quello di Katia Ricciarelli la quale avrebbe detto “TU saresti madre? Allora stai attenta a come ti comporti“. Queste parole, secondo tanti, sono state viste come una vera e propria minaccia. Anche la stessa Miriana ci sarebbe rimasta molto male e sarebbe andava via dal salotto borbottando qualcosa. “Si, sempre sono una madre. Ragazzi io me ne vado, mi fa schifo questa cosa”. Queste le parole di Miriana. A quel punto, il conduttore Alfonso Signorini non ha potuto rimanere a guardare ed è intervenuto per tentare di calmare le acque. Dopo queste pesanti accuse, c’è chi però fuori dalla casa la difende ed ha promesso azioni legali. Pago, avrebbe fatto una storia su Instagram piuttosto significativa.

Pago minaccia azioni legali

“Le parole pronunciate questa sera da ‘alcuni’ concorrenti del Gf Vip nei confronti della mia ex moglie saranno messe al vaglio dei nostri legali già da domani a tutela della nostra famiglia e di nostro figlio. Aspettiamo Miriana per decidere il da farsi in sede legale. Mi auguro che certi comportamenti non accadano mai più nel rispetto soprattutto di nostro figlio“. Questo il post del cantante ed ex marito di Miriana.