Francesca Fialdini nella bufera, sui social l’attaccano per l’intervista a Diana Del Bufalo ma lei controbatte a tono e asfalta tutti

Diana Del Bufalo è stata una delle grandi protagoniste della puntata del famoso talk ‘Da noi a ruota libera’ andata in onda nel pomeriggio di domenica 2 gennaio 2021. Una puntata molto seguita ma a seguito della quale è nata anche qualche polemica sui social. E ad intervenire immediatamente per placare ogni dubbio o polemica è stata proprio la presentatrice Francesca Fialdini. Ma esattamente che cos’è accaduto?

Diana Del Bufalo ospite di Francesca Fialdini

Sono ormai diverse settimane che la giovane attrice romana Diana Del Bufalo, divenuta nota al pubblico in seguito alla partecipazione ad Amici, si trova al centro di numerose polemiche. La ragazza è infatti stata oggetto di vari attacchi da parte dei follower sui social e il tutto ha avuto inizio in seguito a delle dichiarazioni fatte dalla giovane in merito ai vaccini anti-covid. Data la grossa polemica nata negli ultimi giorni i telespettatori si aspettavano quindi che nel corso dell’intervista all’interno del programma ‘Da noi a ruota libera’ la presentatrice avesse rivolto all’attrice alcune domande in merito a quanto accaduto. Questo però non è avvenuto ed è proprio per tale motivo che poco dopo la messa in onda del famoso talk è nata un’ulteriore polemica.

L’intervento social della presentatrice di ‘Da noi a ruota libera’

Nessuna domanda da parte della presentatrice su quanto accaduto negli ultimi giorni, e quindi sulla polemica che ha coinvolto Diana Del Bufalo. Ma come mai? Questa è la domanda che si sono posti molti telespettatori e alla quale proprio Francesca Fialdini ha voluto subito rispondere. “La puntata è stata registrata e le dichiarazioni rilasciate in quest’ultima settimana dai protagonisti non possono per questo essere argomento di conversazione nella messa in onda”, sono state queste le parole con cui la simpaticissima e amatissima presentatrice ha quindi voluto chiarire la questione attraverso il suo profilo Instagram.

Il commento di Diana Del Bufalo sulla pandemia

La presentatrice Francesca Fialdini ha poi condiviso un’altra storia Instagram contenente un’immagine legata appunto all’intervista fatta a Diana Del Bufalo nel corso della puntata andata in onda il 2 gennaio 2021 e contenente la scritta ‘puntata registrata’. Quindi nessuna intenzione da parte della presentatrice e del programma di voler evitare di parlare di quanto accaduto. Diana ha però fatto un piccolo accenno alla questione legata al Covid e alla pandemia. E nello specifico ha semplicemente affermato “Anziché nel 2022 vorrei tornare al 2018 a prima di questa pandemia che ha rotto le scatole.”