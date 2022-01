Maurizio Costanzo durissimo sulla lite tra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini “Lei non doveva …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli la conosciamo tutti per essere la moglie di Paolo Bonolis ma anche l’opinionista ufficiale di questa sesta edizione del Grande fratello vip. Sappiamo anche che nei giorni scorsi la Bruganelli ha avuto una discussione piuttosto accesa con il conduttore del reality, ovvero Alfonso Signorini. I due pare che abbiano discusso in diretta tv e questo non è di certo passato inosservato al pubblico di Canale 5. Adesso, a tornare a parlare di questa lite è stato Maurizio Costanzo il quale cura una rubrica sul magazine Nuovo dove parla con i suoi lettori. Il marito di Maria De Filippi avrebbe così risposto ad una lettrice esprimendo il suo punto di vista su quanto accaduto al Grande fratello qualche puntata fa.

Sonia Bruganelli, si parla ancora della lite con Alfonso Signorini

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che il marito di Maria De Filippi abbia voluto in qualche modo commentare quanto accaduto tra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini. Proprio sull’ultimo numero del settimanale Nuovo, pare che una lettrice abbia voluto parlare con Maurizio Costanzo, sottolineando di non aver apprezzato Sonia Bruganelli nelle scorse puntate che ha tentato in ogni modo di primeggiare e sopraffare gli altri.

Una lettrice commenta la lite e chiede il commento di Maurizio Costanzo

La lettrice avrebbe anche sottolineato il fatto che ad un certo punto, Alfonso Signorini sarebbe stato costretto ad intervenire per togliergli anche la parola. “Lei poi si è alzata e se ne è andata.. Mi è sembrato un atteggiamento infantile”. Questo quanto riferito dalla lettrice, che ha chiesto così un parere a Maurizio Costanzo. Quest’ultimo in qualche modo avrebbe preso le difese di Alfonso Signorini, nel senso che ha ammesso che secondo il suo punto di vista, Sonia non avrebbe dovuto interrompere il conduttore. “Non doveva”, avrebbe detto Maurizio, il quale però ha voluto andare a favore della Bruganelli.

Le parole di Maurizio, l’assenza della Bruganelli al Grande fratello vip

Il conduttore avrebbe sostenuto che a suo dire è del tutto esagerato dire che la Bruganelli non conosce le base della televisione italiana. Intanto, questa sera, lunedì 3 gennaio 2022, Sonia sarà assente dallo studio del Grande fratello vip e la sua assenza non ha a che fare con quanto accaduto con Alfonso. La Bruganelli si trova solo in vacanza insieme al marito e alla sua famiglia e sarà sostituita da Laura Freddi.