Manuela Arcuri nella bufera, scrive un post sui social e il web la massacra “Vergognati …”

0 SHARES Condividi Tweet

Manuela Arcuri, la nota attrice italiana è finita in queste ore al centro delle polemiche. Ma per quale motivo? Sembra proprio che l’attrice abbia condiviso su Instagram delle immagini e parole con le quali ha voluto rendere omaggio a Pupetta Maresca che è venuta a mancare recentemente all’età di 86 anni. Per chi non lo sapesse, Pupetta è la boss della camorra che è morta proprio nelle scorse ore. Le parole di Manuela ed il suo omaggio non sono affatto piaciute a gran parte dei suoi fan che non hanno perso tempo nel mostrarle tutto il loro disappunto. Ma cosa ha scritto Manuela? Facciamo un po’ di chiarezza.

Manuela Arcuri, il suo omaggio a Pupetta Maresca che non piace ai suoi follower

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nelle scorse ore Manuela Arcuri sembra abbia voluto omaggiare Pupetta Maresca, la boss della camorra morta nelle scorse ore. Il suo post non è piaciuto ed in tanti hanno criticato l’attrice. «Assunta Maresca, una donna coraggiosa, forte, senza paura, agiva di impeto.. sbagliando più volte: ‘Ho pagato con le mie lacrime le mie scelte!’. Così racconta la sua tormentata vita, che io nel 2013 ho interpretato in una delle mie fiction di maggior successo. Addio Pupetta RIP».

La fiction su Pupetta tanto criticata anche da personaggi noti

Queste le parole di Manuela Arcuri che ha anche interpretato Pupetta in una fiction che è stata trasmessa su Canale 5 un pò di tempo fa, ed esattamente nel 2013. Proprio questa fiction Pupetta, “Il coraggio e la passione”, con Massimiliano Morra, Eva Grimaldi, Sergio Arcuri, Stefano Dionisi, Barbara De Rossi, pare fosse finita al centro delle polemiche. Nello specifico pare che a criticare pesantemente questa fiction all’epoca fu Paolo Siani, il fratello del giornalista Giancarlo che è stato ucciso proprio dalla camorra. Ed ancora critiche arrivate da parte di Lorenzo Clemente, il marito di Silvia Ruotolo che è stata uccisa da un proiettile vagante.

Le critiche dei fan di Manuela “Vergogna”

Ad ogni modo, a finire al centro delle polemiche adesso è stato il post di Manuela Arcuri. In molti non hanno visto questa dedica di Manuela nei confronti di Pupetta ed hanno voluto commentare e criticare la nota attrice. “Vergogna“, avrebbero scritto in tanti, molti altri invece avrebbero chiesto addirittura alla nota attrice di cancellare questo post, visto come un insulto a tutte quelle vittime della camorra. Manuela Arcuri sembra abbia incassato il colpo e non abbia più commentato e replicato.