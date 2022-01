Domenica In, Fedez si collega con Mara Venier ma la mette in grande imbarazzo, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

E’ andata in onda nella giornata di domenica 2 gennaio 2021 una nuova puntata di Domenica In, celebre programma condotto da Mara Venier, nel corso della quale è intervenuto telefonicamente il noto rapper Fedez. Il suo intervento ha molto sorpreso il pubblico che ha potuto anche assistere ad una simpatica gaffe. Ma esattamente, cos’è successo?

Fedez in collegamento telefonico a Domenica In

Così come ogni puntata di Domenica In ecco che anche quella trasmessa domenica 2 gennaio è stata ricca di ospiti. Tra coloro che sono stati intervistati da Mara Venier vi troviamo anche Orietta Berti, grande protagonista della scorsa estate con il brano ‘Mille’ insieme ad Achille Lauro e Fedez. Ed ecco che proprio quest’ultimo è intervenuto a grande sorpresa durante l’intervista della Berti regalando ai telespettatori alcuni momenti di svago e divertimento ma anche di grande commozione. Il collegamento telefonico è iniziato con la domanda da parte della padrona di casa ovvero la Venier che ha chiesto al rapper informazioni sulla sua salute e su quella della moglie. La coppia infatti pochi giorni fa è risultata positiva al Covid 19 e proprio nella giornata di ieri la giovane imprenditrice ha rivelato ai suoi followers di essere finalmente negativa. A tal proposito Mara Venier ha chiesto a Fedez “Chiara è negativa, giusto?” e il rapper ha risposto “Chiara oggi è negativa, io no”. La presentatrice ha quindi cercato di consolarlo affermando “Va bene, un po’ di pazienza presto sarai negativo anche tu”.

La gaffe di Fedez

Durante l’intervista telefonica Mara Venier ha chiesto a Fedez di guardare il televisore in quanto avevano preparato per lui e la moglie un filmato “Ho un filmato per voi, per te e Chiara” ha affermato Mara Venier ma ecco che è stato a questo punto che il rapper ha rivelato di avere il televisore spento. “Sono al telefono, non vedo nulla. aspetta che accendo la tv. Tanto è in differita”, ha risposto Fedez.

Il video omaggio a Fedez e Chiara Ferragni

Fedez è poi riuscito ad accendere il televisore e a vedere insieme alla moglie il filmato che è stato realizzato per loro contenente una serie di immagini e video che riguardano la loro famiglia e con in sottofondo il brano ‘Prima di ogni cosa’ scritto dal rapper per il figlio Leone. Finito il video è intervenuta proprio Chiara Ferragni che alla padrona di casa ha rivelato “Grazie Mara, mi sono commossa come sempre quando ascolto questa canzone”. La Venier ha risposto “Ciao, siete meravigliosi”.