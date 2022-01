Maurizio Costanzo senza peli sulla lingua sulle tensioni tra Federica Panicucci e Francesco Vecchi: “A me non …”

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Panicucci lo scorso 31 dicembre ha condotto il Capodanno in musica, uno spettacolo che è andato in onda su Canale 5 per accogliere il nuovo anno. La conduttrice è stata assente dal suo programma Mattino 5 per diversi giorni, ma tornerà a breve al fianco del suo collega Francesco Vecchi. I due tra l’altro pare che non vadano proprio d’accordo, o almeno questo è quanto si è detto da un pò di tempo a questa parte. In passato sono circolate delle voci secondo le quali ci sarebbero dei malumori tra i due. Di questo se ne è parlato in questi giorni sulle pagine di Nuovo, nella rubrica tenuta da Maurizio Costanzo. Ma cosa ha detto il marito di Maria De Filippi?

Federica Panicucci e Francesco Vecchi, dissidi tra i due?

Federica Panicucci la conosciamo per essere una nota conduttrice, la quale da diversi anni ormai è al timone di Mattino 5. In questa trasmissione, la conduttrice lavora al fianco di Francesco Vecchi, con il quale però sembra che i rapporti non siano proprio idilliaci. Ebbene, adesso di questo se ne è parlato nella rubrica tenuta da Maurizio Costanzo sul giornale Nuovo. E’ stato Maurizio Costanzo a dire la sua al riguardo.

Maurizio Costanzo parla del rapporto tra i due conduttori

“Qualcuno dice che tra di loro non sia un grande feeling. A me non sembra. Non è un caso che Mediaset li abbia messi insieme per accontentare una fetta di pubblico abbastanza ampia.” Queste le parole dichiarate da Maurizio Costanzo, il quale è stato chiamato in causa da una telespettatrice di Bergamo, la signora Eleonora. Quest’ultima avrebbe mandato una lettera a Maurizio dicendo che nel caso in cui a Mattino 5 fosse rimasto solo Francesco, lei non avrebbe più seguito e visto il programma in questione. A quel punto Costanzo, non ha potuto non fare i suoi complimenti a Federica Panicucci.

L’elogio alla Panicucci

“È un volto amato della nostra televisione da moltissimi anni e dunque rappresenta un punto di riferimento, un personaggio rassicurante che attira il pubblico. È la colonna portante di Mattino5”. Poi Costanzo avrebbe anche speso delle belle parole per Francesco Vecchi, dicendo di lui che è un grande professionista. Ad ogni modo, il marito di Maria De Filippi ha voluto sicuramente in qualche modo smentire queste voci relative a possibili malumori tra i due conduttori, anzi ha aggiunto che a parer suo la coppia formata da Federica e Francesco è davvero perfetta per il programma mattutino di Canale 5.