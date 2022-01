Domenica in, non c’è Pierpaolo Pretelli e Mara Venier decide di raccontare la verità

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova, divertente ma anche emozionante puntata di Domenica In è andata in onda nella giornata di ieri, 2 gennaio 2022. Grande assente della puntata è stato però l’ex velino di Striscia La Notizia e attuale compagno di Giulia Salemi ovvero Pierpaolo Pretelli. Ma, come mai? A spiegare i motivi di tale assenza è stata proprio la padrona di casa ovvero Mara Venier.

Pierpaolo Pretelli grande assente dell’ultima puntata di Domenica In

Pierpaolo Pretelli è stato uno dei grandi protagonisti del Grande Fratello Vip ovvero il celebre reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. All’interno del GF si è fatto conoscere ed apprezzare dal pubblico tanto da essere riuscito a conquistare il secondo posto. E sempre all’interno del GF Vip ha conosciuto e ha iniziato una storia d’amore con la bellissima Giulia Salemi, sua attuale compagna. Dopo la partecipazione al GF Vip la carriera di Pierpaolo si è arricchita con la partecipazione a vari programmi di successo come ad esempio proprio Domenica In. Nel corso della puntata andata in onda nella giornata di ieri però i telespettatori hanno potuto notare l’assenza dell’ex velino e molti si sono domandati i motivi di tale assenza.

Mara Venier svela i motivi legati all’assenza di Pierpaolo

Per quale motivo Pierpaolo Pretelli era assente alla puntata di Domenica In andata in onda ieri? A rivelarlo è stata la presentatrice e quindi Mara Venier che ha scelto di farlo attraverso i social, esattamente tramite Instagram. Poco prima della diretta infatti la Venier si è concessa una chiacchierata social insieme a Pino Strabioli, Davide Maggio e Vincenzo De Lucia. E proprio nel corso di questa chiacchierata ha annunciato ai telespettatori l’assenza di Pierpaolo Pretelli. Dato l’aumento dei casi di covid il programma ha il cast dimezzato ed inoltre sempre a scopo preventivo è stata anche disposta la riduzione degli interventi nel corso delle puntate. Tra i tanti a non trovare quindi più spazio all’interno di Domenica In è stato proprio Pierpaolo Pretelli protagonista del quiz show ‘Il Musichiere’.

Il ruolo di Pierpaolo a Domenica In

Pierpaolo è molto seguito sui social e per alcune settimane è stato anche presente a Domenica In. Nello specifico all’ex gieffino è stata affidata una breve rubrica ludica ma la verità è che al momento non sembrerebbe avere ancora un ruolo ben definito all’interno del programma. Per capire bene quindi quale sia il suo ruolo a Domenica In occorrerà attendere le prossime puntate.