Mattino Cinque News, il conduttore perde la pazienza con sua autrice e al veleno le dice: “Se vuoi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Quella andata in onda nella mattina di ieri, giovedì 6 gennaio 2022, è stata una puntata molto particolare di Mattino 5 News. È stato proprio nel corso di questa puntata che il conduttore Francesco Vecchi si è trovato a vivere un momento di particolare confusione a seguito del quale ha rivolto anche un rimprovero in diretta ad una sua autrice. Ma, cosa ha provocato la confusione del conduttore e giornalista? E soprattutto, quali sono state le sue parole e perché si è sfogato contro l’autrice?

Momento di confusione a Mattino 5 News per il conduttore

Mattino Cinque News è un programma Mediaset molto seguito dai telespettatori e all’interno del quale giorno dopo giorno vengono affrontati argomenti di vario genere. Negli ultimi giorni si sta molto parlando delle nuove regole stabilite dal Governo in relazione al nuovo Green pass. E proprio questo è stato uno degli argomenti affrontati nel corso della puntata andata in onda nella mattina di ieri. Il conduttore però nel momento in cui stava spiegando ai telespettatori i dettagli legati al nuovo decreto covid e mentre si trovava in collegamento con una sua inviata si è trovato a vivere alcuni momenti di confusione. Vecchi infatti mentre parlava con l’inviata Flaminia Belfiore è apparso un po’ confuso e poco dopo si è poi sfogato interpellando una sua autrice.

Le parole di Francesco Vecchi

“Come nel caso del Green pass quando fu introdotto… siiii, siii…”. E poi ancora “Diciamo che si conserva il posto di lavoro… no? Non vieni licenziato…”. Queste alcune delle parole espresse dal giornalista Francesco Vecchi che però ad un certo punto ha smesso di parlare con l’inviata e si è rivolto direttamente all’autrice che dietro le quinte, stando a quanto emerso, stava solamente cercando di aiutarlo suggerendogli cosa dire. “Niki, scusa una cosa, sto parlando con Flaminia, se vuoi parlo con te!”, queste le parole espresse da Vecchi riferendosi all’autrice. Mentre invece poi rivolgendosi all’inviata con cui si trovava in collegamento ha affermato “La mia autrice mi sta ripetendo tutto quello che dici tu Flaminia, però…”.

Gli ascolti e il successo della trasmissione condotto da Vecchi

Francesco Vecchi sembra piacere davvero molto ai telespettatori che puntata dopo puntata sono soliti premiare lui e di conseguenza la sua trasmissione, Mattino Cinque News, garantendo sempre grandi ascolti. Nello specifico la trasmissione in diverse occasioni ha ottenuto uno share molto alto, esattamente tra il 15/16% e il 19/20%.