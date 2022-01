GF Vip, Carmen Russo umilia Nathaly Caldonazzo: “Non mi piacciono quelle che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Questa sesta edizione del Grande Fratello Vip è caratterizzata da una serie di scontri e litigi tra i vari concorrenti. Alcuni più accesi altri invece, fortunatamente, meno. Nelle ultime ore ad esempio si sta parlando delle critiche rivolte da Carmen Russo all’attrice Nathaly Caldonazzo. Ma, per quale motivo? Cosa è accaduto tra le due donne del reality di Canale 5? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Carmen Russo contro Nathaly Caldonazzo

Come i più fedeli appassionati e sostenitori del noto reality show di Canale 5 già sapranno quello tra Carmen Russo e Nathaly Caldonazzo è un rapporto abbastanza complicato. Nel corso delle settimane e delle varie puntate non sono infatti mancati gli scontri tra le due donne e proprio di recente la nota ballerina, moglie di Enzo Paolo Turchi, ha rivelato parlando con alcune sue compagne d’avventura di non provare molta simpatia per la Caldonazzo. Ma, per quale motivo? Carmen Russo non sembrerebbe aver gradito il modo in cui la Caldonazzo ha parlato del loro rapporto e a tal proposito ha affermato “E’ entrata a gamba tesa su Valeria e non mi sembra giusto. Mi ha voluto fare passare per quella che non era sua amica”.

Le parole della moglie di Enzo Paolo Turchi sull’attrice

Carmen Russo ha poi proseguito parlando dell’attrice Nathaly Caldonazzo e raccontando un particolare episodio avvenuto all’interno della casa del GF Vip. Carmen ha infatti affermato “Non mi piacciono le bugie” e ha poi raccontato “Lei voleva truccare Katia, fare il massaggio a tutti, a Valeria ha detto hai quattro beauty. L’ho detto anche in confessionale, è il tipo di donna completamente il contrario di quello che sono io e quindi non mi interessa. Non ci troviamo non c’è feeling”.

Il commento di Valeria Marini, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro sulla Caldonazzo

Ma Carmen Russo non è stata l’unica ad esprimersi, anche altre donne della casa del GF Vip infatti si sono espresse su Nathaly Caldonazzo commentandone alcuni comportamenti. Tra queste vi troviamo ad esempio Manila Nazzaro, una delle più amate concorrenti di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, che ha raccontato un episodio specifico che ha coinvolto proprio la Caldonazzo. Di preciso ha raccontato di quando l’attrice avrebbe fatto un dolce che però a loro ‘non è arrivato da assaggiare’. Katia Ricciarelli invece ha affermato di voler capire il motivo per il quale la Caldonazzo è solita non salutarla. In ultimo ad esprimere il suo pensiero sulla famosa attrice e showgirl italiana è stata Valeria Marini che ha affermato di aver provato fastidio per il fatto che la Caldonazzo ha nominato Carmen.