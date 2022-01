Sanremo 2022, Donatella Rettore durissima Gianni Morandi “Tu devi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Manca ormai sempre meno all’inizio della settantaduesima edizione del Festival della Canzone Italiana ovvero il Festival di Sanremo e alcuni dei suoi partecipanti iniziano a far parlare di se. E’ il caso di Donatella Rettore che nel corso di una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera ha rivolto delle parole piuttosto dure nei confronti di un famoso collega ovvero Gianni Morandi. Ma per quale motivo e soprattutto quali sono state le parole espresse dalla cantante? Facciamo un po’ di chiarezza.

La critica di Donatella Rettore a Gianni Morandi

Dopo 28 lunghi anni Donatella Rettore, una delle cantanti italiane più famose di sempre, tornerà al Festival di Sanremo in gara con il brano ‘Chimica’. E proprio in vista di questo grande ritorno al Festival la cantante si è concessa una lunga intervista al Corriere della Sera nel corso della quale ha anche parlato di quanto accaduto nel corso dei giorni scorsi a Gianni Morandi. L’artista infatti per sbaglio ha condiviso sui social un pezzo del brano che porterà al Festival intitolato “Apri tutte le porte” ma appena si è reso conto dello sbaglio ha subito provveduto a rimuovere il video. In un primo momento si era temuta la sua squalifica ma la Rai ha deciso di perdonare l’errore definendolo un ‘errore tecnico’. E proprio a tal proposito la Rettore si è espressa rendendo pubblico il suo personale pensiero.

Le parole della cantante

Donatella Rettore ha rivelato nel corso dell’intervista di leggere spesso sia Shakespeare Platone precisando “Platone è la vera strada che ho sempre seguito. Per esempio mi ha insegnato a prendermi sempre le responsabilità delle mie azioni. Se io faccio un post su Facebook o Instagram me ne assumo la responsabilità e agisco di conseguenza. Non come quelli che prima mettono sui social un pezzo di canzone destinata a Sanremo e poi “oh, ho sbagliato, scusatemi, sono uno sbadato” e cose così. Ma dai”. Ma non solo, la Rettore ha poi proseguito rivolgendosi direttamente a Gianni Morandi “E allora, con affetto, dico: Morandi, ti devi ritirare!”. Sempre nell’intervista non è poi mancata l’occasione per lanciare una frecciatina ai Cugini di Campagna. Alla domanda del giornalista che le ha chiesto se le è capitato di vedere qualche artista che si veste come lei e se in questi casi ha pensato di essere stata copiata ecco che la Rettore ha risposto “Sì ma adesso non mi faccia fare come i Cugini di Campagna: se qualcuna oggi si veste come mi vestivo io sarà sicuramente un caso e non perché mi sta copiando”.

Donatella Rettore e l’amore

Non sono mancate poi le domande sulla vita sentimentale. Donatella Rettore da ben 44 anni è legata a Claudio Rego e proprio nel corso dell’intervista ha rivelato che ancora oggi sono molto innamorati. Ma non solo, la celebre cantante ha anche rivelato di aver avuto un corteggiatore molto famoso di cui però non ha potuto fare il nome.