Massimiliano Rosolino senza mezzi termini: “Con Federica Pellegrini? Lo confermo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Massimiliano Rosolino nella giornata di oggi è stato protagonista di un’intervista rilasciata proprio nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, insieme alla moglie Natalia Titova. Ebbene, l’ex nuotatore che adesso è diventato ufficialmente un noto personaggio dello spettacolo italiano, sembra che nel corso di questa intervista abbia parlato della sua vita privata, della sua carriera ed anche del flirt che si dice abbia avuto con Federica Pellegrini. Un pò di tempo fa è uscita fuori questa notizia bomba circa questa possibile storia d’amore tra i due che però sarebbe rimasta segreta, almeno per diversi anni. Adesso nel corso dell’intervista, l’ex nuotatore avrebbe confermato effettivamente questa storia. Ma cosa ha dichiarato Massimiliano?

Massimiliano Rosolino ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo

L’ex nuotatore e la moglie Natalia sono stati ospiti nel salotto di Verissimo, da Silvia Toffanin proprio oggi sabato 8 gennaio 2022. Ebbene, ad un certo punto sembra proprio che Massimiliano senza peli sulla lingua abbia confermato il flirt con Federica Pellegrini. In realtà, non si tratta di una vera e propria storia d’amore, ma tra i due ci sarebbe stato un bacio anche piuttosto passionale, ormai tanti anni fa.

L’ex nuotatore conferma “il bacio” con Federica

A parlarne, qualche tempo fa pare sia stata proprio lei Federica e oggi, nello studio di Silvia Toffanin, l’ex nuotatore ha confermato tutto. “L’ha detto lei e io confermo quello che dice la Divina. Da giovani se c’è una carezza o dei baci, ben venga“. Queste le parole di Rosolino. A quel punto Silvia nel corso dell’intervista avrebbe sottolineato come a suo modo di vedere, quelle parole dichiarate dalla Pellegrini in fondo non gli abbiano fatto proprio tanto piacere.

Rosolino e le parole sulla Pellegrini, pace fatta?

“Bisogna mettere a tacere ogni sorta di incomprensione perché due campioni devono unire le proprie forze e non creare duelli a distanza che si basano su malintesi”. Questa la risposta di Massimiliano che in un certo senso ha confermato l’impressione di Silvia ha anche voluto far capire di non aver nulla contro Federica, anzi avrebbe preso la palla al balzo per fare i complimenti alla Divina per tutti i successi collezionati in questi ultimi tempi. “Siamo due personaggi forti, abbiamo fatto bene il nostro sport e le polemiche lasciamole stare“, ha concluso Massimiliano. Insomma, sembra che effettivamente ci sia stato dell’astio tra di loro, ma adesso sarebbe tutto acqua passata.