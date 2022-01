Belen Rodriguez posta foto della vacanza e sui social le chiedono “La bimba appena nata dov’è?”, la sua risposta è tremenda

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez da diversi giorni si trova lontano da tutto e da tutti, circondata solo da pochissimi amici. Ebbene si, la nota showgirl argentina sembra si sia presa una pausa e sia voltata lontano. Si troverebbe da diversi giorni ormai a Punta Del Este, una meta turistica uruguayana dove pare sia volata con la sua migliore amica ovvero Patrizia Griffini e qualche altro amico. Avete capito bene, Belen sarebbe partita da sola, lasciando i suoi figli con i loro rispettivi papà.

Belen Rodriguez, vola via lontano da tutto e da tutti

Santiago sarebbe infatti a Napoli insieme al suo papà da subito dopo Natale, mentre la piccola Luna Marì sarebbe rimasta con il suo papà Antonino Spinalbese. Ad ogni modo, sembra che proprio in queste ore alcune fornti certe abbiano confermato la fine di questa storia tra i due di cui tanto se ne è parlato nei mesi scorsi. Sarebbe stata proprio la Rodriguez a chiudere questa relazione con l’ex hairstyle poco prima di Natale. Per quale motivo? Sembrerebbe che alla base di questa rottura ci siano delle incomprensioni caratteriali.

La showgirl argentina vola in Uruguay

Ad ogni modo, Belen ha staccato la spina da tutto e da tutti e si sta rilassando qualche giorno in Sud America. Sui social sono apparsi tutta una serie di foto e video di Belen, intenta a prendere il sole o a fare qualche brindisi insieme alla sua cara amica. Ovviamente non sono mancati i messaggi di sostegno ma soprattutto di critica da parte di alcuni che non hanno concepito il fatto che abbia lasciato i suoi bambini e sia volata via così lontano.

Un utente chiede dove abbia lasciato la bambina, lei risponde stizzita

Nello specifico, un utente avrebbe chiesto dove Belen avesse lasciato la bambina, che ha soltanto pochi mesi essendo nata proprio lo scorso mese di luglio. “Buonasera a te. Ma dimmi, il bambino (che poi è una bambina, ndr) appena nato dove sta?”. Questa la domanda postata da un follower che ha mandato su tutte le furie la Rodriguez che ha risposto a tono. “Invece il tuo cervello?”, questa la risposta di Belen che non è di certo passata inosservata. La bambina si troverebbe proprio con Antonino Spinalbese a La SPezia che è la sua città natale e dove spesso fa ritorno per andare a trovare i suoi familiari.