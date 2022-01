Selvaggia Lucarelli e Karina Cascella, botta e risposta al veleno, la Cascella: “Non fare …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nelle ultime ore è in corso una guerra a distanza tra la famosa giornalista Selvaggia Lucarelli e l’ex opinionista di Uomini e Donne Karina Cascella. Le due infatti si sono rese protagoniste di un botta e risposta social di cui nelle ultime ore si sta tanto parlando. Ma, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Scontro sui social tra Selvaggia Lucarelli e Karina Cascella

Selvaggia Lucarelli ormai da diversi mesi porta avanti sui social una vera e propria guerra contro tutti coloro che affermano o dimostrano di essere contrari ai vaccini anti-covid. Nelle ultime ore a finire nel suo mirino è stata proprio Karina Cascella che in questi giorni ha condiviso su Instagram una serie di storie affermando di non essere assolutamente d’accordo all’idea di dover vaccinare la sua bambina di 11 anni. “Io sono pro-vaccino, mia figlia ha fatto tutti i vaccini del caso, vaccini però!!! Non esperimenti! Non sono cavie i nostri figli!”, queste le parole scritte dalla Cascella che ha poi proseguito “Ci costringono mettendoci in queste condizioni di non scelta, a decidere di vaccinare i nostri figli. I nostri figli, non i loro, con un siero la cui sperimentazione terminerà nel 2024!!! Questa non è più una democrazia!”.

Il commento di Selvaggia Lucarelli alle parole dell’ex opinionista di UeD

Se da una parte sono stati molti a dare ragione alla Cascella ecco che allo stesso tempo vi è stato chi non ha perso l’occasione di rivolgere all’ex opinionista delle forti critiche e accuse. E’ il caso di Selvaggia Lucarelli che ha ricondiviso le parole della Cascella e le ha commentate affermando “Sui bambini e gli effetti del Covid lasciamo parlare chi ha studiato. Gli altri, muti”. Ma non solo, poco prima sempre la Lucarelli aveva condiviso un ulteriore post che per molti utenti era rivolto sempre alla Cascella. “Scrivere ca***te sul Covid sui social può uccidere chi le legge. Pensateci bene prima di fare disinformazione in questo momento storico. Per me questa gente, finita la pandemia, va consegnata all’oblio”, queste le sue parole.

La risposta di Karina Cascella

Karina Cascella, chi la segue lo sa già, non ha mai paura di esporsi ed infatti non ha perso tempo a rispondere alla Lucarelli e alle sue parole. L’ex opinionista di Uomini e Donne ha risposto alla celebre giornalista mantenendo ancora una volta quella che era la posizione espressa in precedenza e sostenendo che è davvero incredibile che una madre non possa avere la libertà di esprimere dei dubbi. Nello specifico ha iniziato affermando “A differenza tua io non voglio tu sparisca dalla terra, mi auguro solo che tu possa avere meno livore dentro di te e cominciare a fare qualcosa di utile in questo periodo storico, anziché ergerti a sceriffo anche dei nostri pensieri“. Rivolgendosi alla Lucarelli ecco che Karina ha poi proseguito affermando di non avere alcuna paura di lei e invitando lei e altri a lasciare in pace coloro che hanno un pensiero diverso da quello loro. La Cascella ha poi concluso “A non risentirti mai più spero”.Selvaggia Lucarelli nelle prossime ore risponderà a tali parole oppure no? Non ci rimane che attendere.