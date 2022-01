Rocio Munoz Morales scrive un post per Raoul Bova e lui le risponde immediatamente

0 SHARES Condividi Tweet

Rocio Munoz Morales è al momento positiva al Covid-19 e sembra che a confermarlo sia stata proprio la stessa sul suo profilo Instagram. L’attrice e compagna di Raoul Bova, pare che ne abbia approfittato per lanciare al suo compagno delle parole d’amore e di grande affetto, e Raoul non ha potuto che rispondere immediatamente con un commento. Ma cosa ha scritto Rocio e quale è stata la risposta del suo compagno?

Rocio Munoz Morales positiva al Covid-19, arriva la conferma sui social

Ebbene, nelle scorse ore l’attrice e compagna di Raoul Bova sembra abbia confessato di essere positiva al Covid-19 e lo ha fatto attraverso un post che ha condividiso sui social. In realtà, oltre a comunicare la sua positività, attraverso questo post l’attrice ha voluto fare una dedica d’amore al suo compagno che non ha perso tempo nel commentare. Nello specifico Rocio avrebbe pubblicato una foto dove la stessa bacia un poster del compagno in bianco e nero, che si troverebbe nella stanza dove al momento è isolata dal resto della famiglia.

Rocio pubblica una foto dove bacia un poster di Raoul e fa una dedica speciale al suo compagno

Nella didascalia, l’attrice avrebbe scritto “Delirio da Covid. P.S Mi manchi @raoulbovagram si vede?”. Una dedica molto dolce quella di Rocio, alla quale l’attore ha risposto immediatamente, scrivendo “Anche tu” e allegando tanti cuoricini e faccine innamorate. Un pò di tempo fa si era parlato di una possibile crisi tra i due ma a quanto pare si sono trattate solo di voci di corridoio. In molti avevano pensato che tra di loro le cose non andassero bene semplicemente perchè per diverso tempo sono stati lontano dal gossip e dalle copertine dei giornali. In realtà non ci sarebbe proprio alcuna crisi, ma i due sarebbero ad oggi distanti solo per colpa del Covid-19.

Nessuna crisi tra i due, al suo fianco in questi giorni le sue bambine

Al suo fianco comunque le figlie Luna e Alma che in questi giorni sono state vicine alla loro mamma scherzando e facendo delle pernacchie “al Covid“. Tanti i messaggi arrivati sotto al post da parte di amici e colleghi, a cominciare da Cristina Marino, ovvero la moglie di Luca Argentero, ed ancora Elisa D’Ospina, Elena Sofia ricci, Alberto Matano e tanti altri personaggi noti.