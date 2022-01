Maurizio Costanzo diretto su Romina Power: “Spero solo che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono trascorsi quasi 30 anni da quando la prima figlia di Albano Carrisi e Romina Power ovvero Ylenia Carrisi è misteriosamente scomparsa nel nulla a New Orleans. Da allora non si è più saputo nulla della giovane ma nonostante ciò ancora oggi a distanza di molti anni dalla sua scomparsa se ne continua a parlare. Proprio di recente sulla questione è intervenuto Maurizio Costanzo per rispondere alle parole di una lettrice che su Nuovo Tv è tornata a parlare della vicenda. Ma, quali sono state le sue parole?

La domanda della lettrice di Nuovo TV a Maurizio Costanzo su Ylenia Carrisi

Su Nuovo TV Maurizio Costanzo è solito tenere una rubrica attraverso la quale ama mantenere un diretto contatto con il suo pubblico. Nell’ultimo numero del magazine in questione una lettrice ha inviato una e-mail all’interno della quale ha parlato della questione relativa a Ylenia Carrisi affermando di aver letto un’intervista rilasciata dalla madre Romina Power nella quale sembrerebbe aver affermato di avere ancora la speranza che la figlia sia in vita. È stato proprio in riferimento alle parole espresse dalla Power che la lettrice rivolgendosi a Maurizio Costanzo ha fatto una specifica domanda ovvero “Ci sono concrete possibilità che possa essere ritrovata?”.

La risposta di Maurizio Costanzo e l’augurio a Romina Power

Maurizio Costanzo senza alcun timore ha risposto alle parole della lettrice. Ma non solo, il celebre giornalista ha anche colto l’occasione per rivolgere uno speciale augurio proprio a Romina Power. “Il mio augurio per Romina è che possa trovare il conforto che merita…”, queste nello specifico le parole con cui Costanzo ha commentato l’email scritta dalla lettrice su Nuovo TV affermando inoltre “Non sapere che fine ha fatto la propria figlia dev’essere una sensazione terribile, che crea un senso di vuoto incolmabile…”. Non è nemmeno mancato il pensiero rivolto ad Albano Carrisi il quale a differenza del ex moglie sembrerebbe non nutrire più tante speranze. E a tal proposito Maurizio Costanzo ha affermato “Come non comprendere anche la sua posizione…”.

Il pensiero di Costanzo sulle notizie che riguardano Ylenia Carrisi

Ogni tanto capita di leggere sul web, sui giornali oppure di ascoltare in televisione delle nuove presunte notizie su Ylenia Carrisi. In realtà molto spesso tali notizie non trovano alcun riscontro con la realtà ed è proprio a tal proposito che Maurizio Costanzo senza alcun timore ha affermato “Temo che tutte queste notizie che spuntano ogni tanto siano infondate…”.