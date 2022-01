Selvaggia Lucarelli umilia Andrea Damante: “Lui è quello che più …”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli questa volta sembra se la sia presa con un ex tronista di Uomini e Donne, nonché deejay che tra l’altro in questi giorni sembra essere guarito dal Covid-19. Stiamo parlando di Andrea Damante. Ma per quale motivo la giornalista ha attaccato il giovane? Sembra che l’ex tronista abbia violato le norme anti-Covid. Ma cosa ha dichiarato? Facciamo un pò di chiarezza.

Selvaggia Lucarelli, la giornalista attacca duramente Andrea Damante

La nota giornalista nonché giudice di Ballando con le stelle, sembra che in queste ore se la sia presa con l’ex tronista Andrea Damante, colpevole di aver organizzato una festa e di non aver seguito le norme anti-Covid 19. A far andare su tutte le furie sembra sia stato il comportamento di Andrea Damante, il quale avrebbe trasgredito le regole anti-contagio e soprattutto il distanziamento. Nelle sue storie di Instagram, così, la 47enne ha voluto condividere un post esprimendo il suo pensiero. Andrea avrebbe organizzato una festa con dj set, una festa che di fatto ha violato qualsiasi tipo di norma anti contagio ed inevitabilmente avrebbe causato degli assembramenti.

L’ira della Lucarelli per una festa organizzata dall’ex tronista

La Lucarelli avrebbe sottolineato ancora come effettivamente non sia proprio la prima volta che Andrea organizza delle feste del genere, ed avrebbe ricevuto al riguardo diverse segnalazioni a partire dalla fine dell’estate 2020. Poi la Lucarelli avrebbe sottolineato come Andrea Damante abbia avuto più volte il Covid, a dimostrazione del fatto che non sempre segue le norme anti-Covid. A questa festa pare fossero presenti diversi personaggi noti, come Ignazio Moser e la fidanzata Cecilia Rodriguez. La Lucarelli non si è limitata a scrivere, ma avrebbe anche condiviso delle foto e immagini della festa avvenuta durante l’estate 2020.

Il post polemico di Selvaggia

“Non seguo questa gente ma una cosa la so con precisione: dalla seconda ondata con le feste in Sardegna ad oggi, la persona su cui mi sono arrivate più storie, più video, più segnalazioni è Andrea Damante. E non a caso ha preso più volte il Covid, che evidentemente considera un inciampo nella sua vita dorata. Non aggiungo altro, solo che se tutti avessero avuto il suo stile di vita di questi due anni, non saremmo usciti più di casa. E invece molti di noi sono stati responsabili, anche per permettere a lui di mettere (male) due dischi. Spero che le discoteche si ricorderanno di questo signore. Naturalmente quando riapriranno, mentre lui fa festa in locali che si improvvisano discoteche“. Questo il post della Lucarelli.