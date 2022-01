Amici 21, Zerbi diretto con Arisa poi fa vedere una foto e lei interviene e dice …

0 SHARES Condividi Tweet

Sta attraversando un vero e proprio momento d’oro la bravissima e simpaticissima Arisa che la scorsa domenica 9 Gennaio è tornata all’interno dello studio di Amici come ospite speciale. L’artista lo scorso anno era presente nel programma della De Filippi come professoressa e proprio durante questa esperienza è riuscita ad entrare nel cuore dei telespettatori e dei fedeli appassionati del talent show. Arisa la scorsa domenica è stata accolta nello studio di Amici con grande entusiasmo e non sono mancati i momenti di divertimento e di risate con Rudy Zerbi. Quest’ultimo però le ha anche rivolto una domanda molto particolare a seguito della quale è riuscito a mettere la cantante in imbarazzo. Ma esattamente, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Grande ritorno di Arisa ad Amici di Maria De Filippi

Il pubblico ma anche i professori, tutti hanno accolto Arisa con entusiasmo mostrandole grande affetto. In seguito al suo ingresso all’interno dello studio di Amici ecco che proprio la conduttrice Maria De Filippi le ha rivolto dei complimenti per l’esperienza vissuta a Ballando con le stelle dove è riuscita a mostrare grande talento aggiudicandosi la vittoria insieme al compagno di ballo Vito Coppola. Anche Rudy Zerbi, non presente in studio ma in collegamento video, non ha perso l’occasione per parlare con Arisa rivelandole di aver sentito la sua mancanza e di averla vista ballare.

La domanda di Rudy Zerbi che ha messo in imbarazzo la cantante

“Poi c’è un’altra cosa, Maria non so se hai letto, che un po’ mi ha ingelosito, che c’è questa storia con il tuo partner di ballo…”, queste le parole espresse da Rudy Zerbi che hanno messo in imbarazzo Arisa. La cantante infatti non ha risposto ma ha fatto una particolare smorfia con il viso e poi ancora si è lasciata andare ad una grossa risata. La cantante ha poi proseguito sventolando in faccia il cartellino che aveva tra le mani, non nascondendo per nulla quindi il suo imbarazzo. Ad intervenire è stata invece Maria De Filippi che rivolgendosi al professore della scuola ha affermato “Rudy sei diventato gossipparo”.

Rudy Zerbi e Arisa tornano a divertire il pubblico di Amici

Ad un certo punto è stato poi cambiato argomento e proprio Zerbi è tornato a scherzare con la cantante ed ex collega divertendo sempre di più il pubblico presente in studio ma anche i telespettatori a casa. “Arisa ha un account suo personale, si chiama Agua De Coco e mi scrive. E durante Ballando mi scriveva mi manchi, il tuca tuca lo faccio solo con te. Quando ballo con lui penso a te. Mi diceva sei la mia noce di cocco”. In ultimo Zerbi ha inviato una fotografia alla De Filippi contenente un fotomontaggio che secondo quanto da lui dichiarato gli avrebbe inviato proprio Arisa. Tutti sono scoppiati a ridere e a questo punto proprio Maria rivolgendosi alla cantante le ha chiesto se anche a lei in questi mesi sia mancato Rudy Zerbi. A tali parole Arisa ha risposto “Un po’ sì. Mi siete mancati tutti tanto”.