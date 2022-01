Checco Zalone e Amadeus, dopo il video che scatena la bufera, interviene Enrico Mentana

0 SHARES Condividi Tweet

Checco Zalone sarà ospite del prossimo Festival di Sanremo 2022 e la notizia è stata data proprio in questi giorni dallo stesso conduttore e direttore artistico della kermesse canora più famosa d’Italia. Ebbene si, Amadeus attraverso un video pubblicato nelle scorse ore ha annunciato il fatto che Checco Zalone sarà il prossimo ospite di Sanremo 22. Il video, piuttosto divertente e simpatico, sembra che però abbia generato delle polemiche. Ma cosa è accaduto dopo la pubblicazione di questo video?

Checco Zalone super ospite a Sanremo 2022, ecco come è arrivato l’annuncio ufficiale

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nelle scorse ore è arrivata la notizia secondo la quale Checco Zalone sarà il super ospite della prossima edizione del Festival di Sanremo 2022. Ebbene, in un video realizzato da Amadeus e Checco i due hanno annunciato questa novità facendo tanto divertire i telespettatori. “Ma tu hai finito di pagare il mutuo? Hai comprato una casa a tua figlia? No, perché dopo non lavorerai più… forse a Telelombardia”. Queste le parole di Checco rivolte ad Amadeus dopo che quest’ultimo aveva confermato la presenza di Checco sul palco dell’Ariston in una delle cinque sere. Di fronte a questa battuta, Amadeus non ha potuto far altro che sorridere di gusto.

La risposta al veleno di Fabio Ravezzani

Se in tanti si sono detti piuttosto divertiti da questo video, altri hanno storto il naso. Uno tra tutti Fabio Ravezzani, il direttore responsabile delle news e dello sport dell’emittente lombarda. Quest’ultimo su Twitter sembra che abbia utilizzato delle parole piuttosto dure. “Spiace deludere Amadeus, ma una persona che ride così sguaiatamente su colleghi di un’altra tv noi non la manderemmo mai in onda. Questione di stile”. Queste le parole di Ravezzani che sono sembrate proprio parole al veleno che hanno lasciato tutti senza parole.

La difesa di Mentana

C’è però chi è sceso in difesa di Amadeus e di Checco Zalone. “Sensazionale senso dello spirito del direttore dell’emittente locale: vuol dare lezioni di stile a Zalone. Satira contro comicità involontaria“. Queste le parole scritte dal direttore del TgLa7, ovvero Enrico Mentana. Nessun commento invece sembra sia arrivato da parte dei diretti interessati, ovvero Amadeus e Checco Zalone e molto probabilmente entrambi decideranno di non rispondere.