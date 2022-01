Gianni Sperti, dopo le parole di Paola Barale, sui social scrive un post e la asfalta

0 SHARES Condividi Tweet

Paola Barale è stata ospite nei giorni scorsi nello studio di Verissimo ed ha rilasciato un’intervista molto interessante a Silvia Toffanin. La nota showgirl sembra che nel corso di questa intervista abbia rilasciato delle dichiarazioni piuttosto importanti riguardo la sua vita sentimentale e privata. Nello specifico, la Barale sembra abbia rilasciato delle parole nei confronti dei suoi ex storici Raz Degan e Gianni Sperti. Le sue parole inevitabilmente hanno avuto delle conseguenze ed i diretti interessati in qualche modo hanno voluto rispondere. Ma cosa ha dichiarato Paola?

Paola Barale, le parole della showgirl su Gianni Sperti e Raz Degan

La nota showgirl sembra che nel corso della puntata di Verissimo andata in onda domenica 9 gennaio 2022 abbia rilasciato un’interessante intervista a Silvia Toffanin. Inevitabilmente ha parlato della sua vita privata e pare che abbia parlato dei suoi ex Gianni Sperti e Raz Degan. Pare che la showgirl però abbia in qualche modo fatto intendere come in alcune occasioni alcuni uomini con lei non si sono comportati bene. Nello specifico la Barale avrebbe detto che alcuni uomini non si sono effettivamente mostrati per quello che erano realmente.

Le parole della showgirl stupiscono Silvia Toffanin che esclama “Sconvolgente”

Le parole pronunciate da Paola Barale in qualche modo hanno lasciato Silvia senza parole, tanto che ad un certo punto la stessa avrebbe detto “sconvolgente“. Paola è stata legata a Gianni Sperti dal 1998 fino al 2002 e sembra che la loro storia d’amore sia stata piuttosto passionale ma finita purtroppo nel peggiore dei modi.

La reazione di Gianni Sperti e Raz Degan

Dopo le parole di Paola Barale, sembra che Gianni Sperti abbia pubblicato tra le sue Instagram Stories una citazione del ballerino Rudolf Nureyev. “L’amicizia, come l’amore, richiede quasi altrettanta arte di una figura di danza ben riuscita. Ci vuole molto slancio e molto controllo, molti scambi di parole e moltissimi silenzi. Soprattutto molto rispetto”. Queste le parole scritte da Gianni Sperti che ovviamente non ha in nessun modo fatto riferimento a Paola Barale ma in molti hanno visto un chiaro botta e risposta. In fondo, era stata la stessa Paola nel corso dell’intervista a parlare dei suoi ex, definendoli dei conoscenti e di come questi l’abbiano fatta soffrire. Ma come ha reagito Raz Degan? Chi lo conosce bene sa che difficilmente il modello avrebbe risposto alle parole della Barale ed effettivamente c’è stato il massimo silenzio.