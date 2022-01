Rita Dalla Chiesa senza freni: “Alfonso Signorini, quando mi sono separata da Fabrizio Frizzi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Rita Dalla Chiesa è una storica giornalista la quale sicuramente in tutti questi anni ha trovato il modo per farsi amare dai telespettatori a casa. Il volto storico di Forum sembra che in questi giorni abbia rilasciato un’intervista molto importante a Bubinoblog parlando della sua vita privata e professionale. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Sapete che è stata sposata con Fabrizio Frizzi, un uomo che sicuramente ha amato tanto e che è rimasto nel suo cuore, in modo particolare. Ad ogni modo, sembra che nel corso di questo intervista, la giornalista abbia parlato della sua vita con Fabrizio, ed ancora del ruolo che Alfonso Signorini ha avuto nella sua vita e poi ancora della sua avventura a Forum. Ma cosa ha dichiarato?

Rita Dalla Chiesa parla di Fabrizio Frizzi e della loro storia d’amore

Fabrizio Frizzi è sicuramente uno dei conduttori più amati della storia della televisione italiana. Purtroppo è scomparso prematuramente quattro anni fa ma il suo ricordo è ancora vivo nel cuore e nella mente di tutti noi. Rita Dalla Chiesa è stata sua moglie per diversi anni ed esattamente dal 1992 fino al 1998. Nonostante la loro storia d’amore sia finita, i due sono comunque rimasti in buoni rapporti. Sembra che però il momento della separazione dal conduttore, sia stato per lei un momento di grande sofferenza. Nel corso dell’intervista ha parlato proprio di questo momento e della persona che più di tutti le è stata vicina. Si tratterebbe proprio di Alfonso Signorini.

Il suo rapporto con Alfonso Signorini

“Signorini e io siamo molto amici, gli voglio tanto tanto bene e gli sono grata per tantissime cose. Mi ha aiutato durante il periodo della separazione da Fabrizio e sapeva che sarebbero uscite delle copertine che mi avrebbero fatto del male e lui cercava sempre di limitarmi questo male. Mi ricordo che Alfonso venne anche due volte da Milano a Roma per stare con me, quindi sono cose che non ti dimentichi ed è per questo che per lui l’affetto non finirà mai”. Queste le parole di Rita Dalla Chiesa, la quale ha sottolineato ancora come il conduttore e direttore del giornale Chi sia stato fondamentale per lei, perchè pare l’abbia aiutata a superare alcuni momenti delicati e difficili della sua vita. I due sono legati da un rapporto davvero molto profondo ed a testimonianza di questo, Rita avrebbe fatto una confessione.

La mancata partecipazione al Grande fratello vip

“L’anno scorso mi chiamò Signorini per il Grande Fratello Vip. Sarei dovuta entrare dopo che se n’era andata la contessa Patrizia De Blanck. Quando mi ha chiamato quella sera per propormi di entrare al Grande Fratello mia figlia stava attraversando un momento molto duro e difficile. Aveva perso il marito e io volevo volevo stare vicina a lei e a mio nipote e poi avevo un altro grande dolore in famiglia. Non avrei potuto stare senza sentire mio fratello anche in piena notte per sapere come stava mia cognata”. La giornalista avrebbe così dovuto prendere parte al Grande fratello vip, ma in realtà il suo nome è stato anche affiancato all’altro reality di Canale 5 ovvero l’Isola dei famosi. La Dalla Chiesa avrebbe confermato che effettivamente avrebbe dovuto prendere parte al reality e poi ha spiegato i motivi per i quali non ha più partecipato.

Perché non ha più partecipato all’Isola dei famosi?

“Sì, mi era stato proposto nel 2016 quando nel cast c’era anche Simona Ventura. Mi ricordo che mi telefonarono mentre ero a spasso con Pedro, l’ho guardato e ho detto: ‘No amore, non ti lascio’. E non volevo lasciare casa mia, non volevo lasciare i miei cani, ma soprattutto i reality preferisco guardarli che farli. Non me la sarei sentita di andare così lontano da casa lasciando alle spalle il mio mondo e tutte le persone che in quel momento potevano avere bisogno di me”.