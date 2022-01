Serena Rossi e Davide Devenuto, annullate le nozze, lei senza mezzi termini: “Ho smesso di …”

0 SHARES Condividi Tweet

Un amore che va avanti da molti anni quello tra Serena Rossi e Davide Devenuto che molto presto sarebbero dovuti convolare a nozze. Di recente però la celebre attrice ha rivelato che per il momento non vi sarà alcun matrimonio e nello specifico l’annuncio è arrivato nel corso di una recente intervista rilasciata a Di Più Tv. Ma esattamente, quali sono state le sue parole? E perché la bella Serena non sposerà più il padre di suo figlio? Facciamo un po’ di chiarezza.

L’amore tra i due attori

Serena Rossi e Davide Devenuto sono due volti noti della televisione, e in particolar modo sono molto conosciuti dai fan di Un posto al Sole ovvero la soap opera che li ha fatti conoscere e innamorare. Per diversi anni i due hanno lavorato uno al fianco dell’altro ma è stato dopo che l’attrice ha lasciato il set che tra i due colleghi è finalmente nato l’amore. Un grande amore dal quale, nel 2016, è nato un bambino di nome Diego.

L’annuncio di Serena Rossi

Se per molti anni sul set di Un posto al Sole Serena e Davide sono stati solamente colleghi ecco che ad un certo punto tra i due, nonostante la differenza d’età, è nato l’amore. Un amore caratterizzato da una serie di momenti di alti e bassi che però non sono assolutamente serviti a dividerli ma al contrario a rafforzare il loro rapporto. Diverso tempo fa a Domenica In proprio l’attore ha fatto alla sua amata, in diretta, la proposta di matrimonio e tutti quindi si aspettavano che presto sarebbero convolati a nozze. In realtà questo non è ancora successo e anzi al contrario proprio Serena Rossi nel corso di una recente intervista concessa al settimanale Di Più Tv ha fatto un annuncio molto importante. I preparativi non sono ancora cominciati e anzi il matrimonio al momento sembrerebbe essere stato addirittura cancellato. Ma, per quale motivo?

Le parole dell’attrice

“Per adesso le nozze non sono in programma e ho pure smesso di chiedermi se e quando ci saranno. Ma non mi lamento: Davide e io stiamo bene così, siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso. In fondo avrei poco tempo per organizzare le mie nozze, perché per i prossimi mesi sono già piena di impegni”. Sono state queste le parole con cui l’attrice ha annunciato il rinvio del matrimonio rivelando di avere molti impegni lavorativi a causa dei quali non potrebbe dedicarsi all’organizzazione delle nozze.