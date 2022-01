GF Vip, botta e risposta al veleno tra Barù e Katia Ricciarelli: lei: “sono 4 mesi che …” e lui risponde e la asfalta

0 SHARES Condividi Tweet

Dentro la casa del Grande Fratello Vip, ma anche fuori, una delle concorrenti più discusse è sicuramente Katia Ricciarelli. La celebre cantante lirica infatti ha attirato a se parecchie polemiche ed è entrata in disaccordo con molti dei concorrenti presenti nella casa. E proprio nelle scorse ore uno degli ultimi concorrenti entrati all’interno del GF Vip ovvero Barù ha risposto ad una battuta della Ricciarelli e le sue parole sono apparse a molti come un vero e proprio attacco.

Katia Ricciarelli al centro di numerose critiche

Ogni giorno sempre di più Katia Ricciarelli si trova al centro di numerose critiche e polemiche. A non piacere ai telespettatori, ma anche a tanti inquilini della casa, sono molti suoi comportamenti e soprattutto alcune frasi pronunciate nei confronti di altri concorrenti. Nel corso di queste settimane trascorse all’interno della casa del GF Vip si è anche resa protagonista di alcune liti e incomprensioni con alcuni dei compagni d’avventura. Ed ecco che nelle scorse ore si è resa protagonista di un simpatico scambio di battute con Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona ovvero il nipote di Costantino della Gherardesca semplicemente conosciuto come Barù.

Lo scambio di battute tra Katia Ricciarelli e Barù

“Ragazzi, 50 anni di lavoro e adesso sono 4 mesi che non apro bocca. Mai successo“, sono state queste le parole pronunciate da Katia Ricciarelli e alle quali il simpaticissimo Barù ha subito risposto. Nello specifico l’uomo ha replicato affermando “Beh, ora… aprire bocca, la apri anche abbastanza”. Alle parole di Barù la Ricciarelli non è assolutamente rimasta in silenzio ma al contrario ha così replicato “Ho imparato da te, hai una linguaccia! Almeno io ogni tanto dico qualche cosa di giusto, tu? Bleah…”. A questo punto il nipote di Costantino della Gherardesca ha scelto di non replicare rimanendo in silenzio forse proprio per evitare di dare vita ad una nuova discussione.

Il grande successo di Barù

Nonostante siano trascorse poche settimane dall’ingresso di Barù nella casa del Grande Fratello Vip ecco che è possibile dire che questo è uno dei concorrenti più apprezzati sia dentro che fuori la casa. I concorrenti infatti lo trovano molto divertente e amano trascorrere il tempo in sua compagnia. E anche fuori dalla casa i telespettatori hanno imparato a conoscerlo ed apprezzarlo. Non solo per la sua simpatia ma anche per la sincerità che contraddistingue la sua persona. L’uomo infatti appare sempre molto sincero e non ha paura di esprimere il suo pensiero.