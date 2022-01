Selvaggia Lucarelli scrive un post contro la Santanchè e il web la massacra: “non fare …”

0 SHARES Condividi Tweet

Non passa giorno che Selvaggia Lucarelli non faccia parlare di se. La celebre giornalista e giurata di Ballando con le Stelle nelle ultime ore è finita al centro di una grossa polemica per aver insultato la senatrice Daniela Santanchè. Molti sono stati gli utenti che su Twitter hanno commentato le parole della giornalista rivolgendole delle pesanti critiche. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Selvaggia Lucarelli al centro della polemica per le parole social contro la Santanchè

Sempre più spesso si sente parlare di body shaming e sono davvero molti coloro che ogni giorno sempre di più si impegnano nella lotta contro ogni forma di discriminazione o di offesa legata all’aspetto fisico di una persona. Per tale motivo, forse, le parole della Lucarelli non sono piaciute a molte persone. La giornalista ha nello specifico condiviso una fotografia della Santanchè intenta a giocare a tennis. E ha commentato la fotografia in questione scrivendo come didascalia ‘Filtri d’Italia’. L’accusa è quindi quella di utilizzare molti filtri nelle foto ma la Santanchè ha commentato affermando che in realtà si tratta semplicemente ‘di un gioco, un divertissment’.

I messaggi social contro la Lucarelli

Le parole espresse dalla Lucarelli non sono però piaciute a molti utenti che non hanno perso l’occasione di rivolgerle delle dure e pesanti accuse. Nello specifico vi è stato chi ha scritto “Con tutta la disistima che provo per la Santanche trovo che questo tweet sia una caduta di stile oltre che un potenziale autogol”. E poi ancora “Qua sei scivolata, non fare agli altri ciò che non vorresti per te, anche a me sta antipatica, ma la foto è tremenda, preferisco prendermela per ciò che dice non per com’è” e un altro utente ha invece scritto “Disprezzo la Santanchè per tutto quello che rappresenta politicamente e non, però pensavo che i tempi dell’asilo fossero finiti da un pezzo! Perché poi rompete i maroni con il body-shaming, ma siete i primi a fa sti commenti da q.i. altissimo!”.

Il post della giornalista

La polemica è nata anche per via delle parole scritte dalla Lucarelli qualche tempo fa sui social. La giornalista aveva infatti affermato di avere smesso ormai da diverso tempo di subire condizionamenti estetici. E aveva inoltre precisato ” Questo non vuol dire però che certi commenti siano ininfluenti. Anzi. Sono molto influenti. Non su una donna strutturata come me, ma sicuramente su chi non può contare su una scorza altrettanto robusta”.