Alberto Matano, Simona Branchetti ancora contro di lui: “Quella telefonata che mi ha fatto …”

Alberto Matano e Simona Branchetti ormai da alcuni giorni si trovano al centro dell’attenzione mediatica e nello specifico sono protagonisti di uno scontro a distanza a cui non si riesce ancora a mettere un punto. Una polemica infinita sulla quale si è recentemente espressa la giornalista e conduttrice di Pomeriggio Cinque News nel corso di una recente intervista concessa a Fanpage.it . Ma esattamente, quali sono state le sue parole?

Branchetti-Matano, continua la polemica

Sono trascorsi diversi giorni da quando lo scorso 5 gennaio 2022 ha avuto inizio una lunga polemica tra Alberto Matano e Simona Branchetti, rispettivamente conduttori de La Vita In Diretta e Pomeriggio Cinque News. La causa è stata l’intervista a Sebastiano Visintin, ospite che secondo Matano gli è stato rubato in diretta dall’inviata del programma di Canale 5. A quel punto il conduttore ha avuto uno sfogo in diretta a seguito del quale la conduttrice ha risposto poche ore dopo sui social. Successivamente la Branchetti ha poi parlato di una telefonata chiarificatrice ma le parole espresse dal conduttore di Rai 1 nel corso di un’intervista a Tv Talk hanno riacceso la polemica. A tornare a parlare di quanto accaduto è stata proprio la Branchetti nel corso dell’intervista rilasciata a Fanpage.it.

Le parole della conduttrice di Pomeriggio Cinque News

Simona Branchetti nel corso dell’intervista in questione avrebbe rivelato di essere rimasta colpita e amareggiata dalle parole espresse da Matano in quanto secondo la conduttrice il collega a TV Talk avrebbe negato la telefonata chiarificatrice avvenuta tra loro. Una telefonata che la giornalista ha rivelato di avere ricevuto “la mattina della Befana”. La Branchetti ha poi proseguito rivelando il contenuto della telefonata. “Simona, guarda, io non mi sono mai permesso di chiamare alcun collega, lo faccio con te perché di te ho grande stima professionale, abbiamo lo stesso percorso, facciamo lo stesso mestiere. Volevo dirti che il mio sfogo non era diretto a te, ma alla tua inviata che è entrata nell’audio della mia. Potevano gestire la cosa diversamente”, queste le sue parole.

L’ulteriore chiarimento tra i due colleghi

Tra i due sembrerebbe esservi stato un altro chiarimento in seguito allo sfogo social della conduttrice dopo aver ascoltato le parole del collega a Tv Talk. E proprio a proposito di tali parole ecco che Matano le avrebbe giustificate affermando che “Quelle circolate erano delle interpretazioni giornalistiche”. Ma la Branchetti ha affermato di essere rimasta “doppiamente male per quella spallata gratuita e inopportuna”. La giornalista ha poi concluso rivelando di essere rimasta delusa dal fatto che il collega abbia cercato il chiarimento in forma privata e non pubblicamente. Intanto la giornalista si prepara a lasciare il suo posto alla D’Urso il cui ritorno è previsto il prossimo 17 gennaio.